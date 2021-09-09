Novo reforço do São Paulo, Calleri tem a segunda melhor média de gols entre os centroavantes do time

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo é um dos quatro piores ataques do Brasileirão, com 15 gols marcados em 18 partidas disputadas. Precisando resolver esse problema, o clube foi atrás da contratação do atacante argentino Jonathan Calleri. O atleta tem números bons entre seus concorrentes, mas, no geral, não é o atacante com melhor média de gols no time.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Considerando os cinco jogadores utilizados como centroavantes na equipe, Calleri tem a segunda melhor média de gols, ficando apenas atrás de Eder e empatando com Luciano. Pablo e Vitor Bueno tem os piores números.

Eder é o atleta com a melhor média de gols por partida, com 0,33 gol por jogo. Logo atrás, com 0,28 gol por jogo, Calleri e Luciano dividem a segunda posição. Pablo, visto pela diretoria como o único jogador no estilo 'camisa 9' é o quarto colocado, com 0,23 gol marcado por partida. Por último, Vitor Bueno tem média de 0,17 gol por jogo em sua carreira.

É importante ressaltar, porém, que Vitor Bueno jogou a carreira inteira como meia ou ponta, sendo utilizado como centroavante apenas nesta temporada, sob o comando de Hernán Crespo. Luciano também foi um jogador de beirada por muito tempo em sua carreira, enquanto Eder também já cumpriu esse papel em algumas ocasiões.

Aos olhos da diretoria, Pablo era o único centroavante de ofício que o clube tinha antes da chegada de Calleri, embora os outros atletas tenham feito essa posição no time comandado por Crespo. Foi, inclusive, esta visão que fez o São Paulo ir atrás do argentino.Com o novo reforço, o São Paulo espera melhorar seus números ofensivos no Brasileirão e deixar a incômoda 15ª posição que atualmente ocupa no torneio.