Novo reforço do São Paulo, Bruno Rodrigues afirma: 'Desafio que sempre busquei na minha carreira'

O atacante Bruno Rodrigues deu sua primeira entrevista como jogador do São Paulo. Anunciado no começo da semana pelo Tricolor, o jogador de 23 anos comemorou sua chegada, que ele trata como a grande oportunidade na carreira como atleta profissional.
- Feliz e focado para este desafio que eu sempre busquei na minha carreira. Minha vontade de vencer na vida me trouxe até aqui. E o amor pelo futebol também. Eu e meus familiares passamos por momentos difíceis no passado, e sei que esta oportunidade no São Paulo pode mudar a nossa história - afirmou Bruno, ao site oficial do São Paulo.
Em 2020, chegou ao futebol paulista e foi o principal destaque da Ponte Preta, sendo o artilheiro do time, com 11 gols, e também maior garçom, com 12 assistências. Bruno também destacou a grandeza do São Paulo e projetou o seu futuro no clube.
- Vou dar o meu melhor aqui. Já senti o peso da camisa ao vesti-la e farei de tudo para agarrar esta chance. A grandeza do São Paulo me deixa motivado, e quero levar isso para dentro de campo - finalizou o novo jogador do Tricolor.
A chegada de Bruno Rodrigues já faz parte do planejamento do clube para 2021, assim como as vindas do técnico Hernán Crespo e dos novos integrantes da comissão técnica.