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futebol

Novo reforço do São Paulo, argentino Rigoni é CEO de time de eSports

Meia-atacante é gestor da recém-criada Velox. Time joga games como CS:GO, VALORANT, Rainbow Six: Siege, Fortnite, FIFA e League of Legends
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Publicado em 27 de Maio de 2021 às 16:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 16:35
Crédito: Reprodução/Instagram
O São Paulo acertou a chegada do meia-atacante Emiliano Rigoni, que é aguardado nos próximos dias no CT da Barra Funda para começar a treinar com o elenco do Tricolor. Poucas pessoas sabem no entanto que, além de atleta, Rigoni é gestor.
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O argentino é CEO da Velox, uma equipe de eSports com sede na Espanha, criada em janeiro deste ano. A equipe é representada em vários títulos do cenário competitivo, como CS:GO, VALORANT, Rainbow Six: Siege, Fortnite, FIFA e League of Legends.
CONFIRA OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO E SIMULE OS RESULTADOS! A organização foi criada em janeiro deste ano, quando o jogador atuava no Elche, da Espanha, emprestado pelo russo Zenit e desde então vem disputando torneios, principalmente do game CS:GO. Vale destacar que alguns jogadores brasileiros, como Casemiro, Aguero e o próprio Daniel Alves possuem time de eSports, modalidade que vem crescendo no cenário mundial. Negociação com o São Paulo Rigoni defendia o Elche, da Espanha, e chega para defender o Tricolor por três anos, podendo estender o acordo por um ano em caso de renovação.
O São Paulo conseguiu entrar em acordo com os espanhóis para pagar a compensação financeira a partir de janeiro de 2022, quando o time paulista terá seu fluxo de caixa restabelecido e melhor condições para efetuar o pagamento. Emiliano Rigoni deve chegar a São Paulo para assinar o contrato no final desta semana.
Rigoni chega como um pedido pessoal do treinador Hernán Crespo e passou pelo aval do coordenador de futebol Muricy Ramalho. O meia-atacante tem passagem pelo Independiente, da Argentina, onde foi companheiro de Martín Benítez, hoje no São Paulo.

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