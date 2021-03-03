Novo reforço do São José para disputar o Gauchão, Sallinas afrima: 'A experiência conta muito'

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Novo contratado para ser o xerife da zaga do São José no Campeonato Gaúcho, o experiente Sallinas retorna para o estadual, agora mais experiente. Ex-jogador do Avaí, o zagueiro começa uma nova em sua carreira.Com passagens pelo Juventude, São Bento (SP) e Avaí, o jogador conta com uma experiência maior para auxiliar o São José em seu objetivo na competição.

- A experiência conta muito. Rodei por grandes centros do futebol nacional e voltar a disputar o Gauchão é gratificante, um campeonato muito forte e disputado e famoso por formar grandes defensores - afirmou.

Com um elenco experiente e uma mescla com jovens jogadores, Sallinas chega ao elenco e ressalta que o balanço do planejamento da diretoria pode alcançar o objetivo de chegar entre os quatro primeiros.

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- Fizemos uma boa mescla de jogador, o que ao meu ver é o ideal, pessoal experiente junto com o ímpeto dos mais jovens tem tudo para dar certo, terminamos nossos amistosos de forma invicta e com um bom aproveitamento ofensivo. O encaixe ideal virá dentro da competição e nosso objetivo é ficar entre os 4 - analisou.

Com as intenções de Grêmio e Internacional de usarem seus times sub-20 durante o estadual, a chance dos outros clubes aprontarem aumenta. Por isso, Sallinas enxerga uma oportunidade para surpreender na competição..