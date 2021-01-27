Novo reforço do Santo André, Giovanni fala em recolocar equipe na elite do futebol brasileiro

O lateral-esquerdo Giovanni é um dos reforços do Santo André para a temporada de 2021. O jogador chega em um momento de crescimento da equipe. Aos 31 anos de idade, o atleta afirma estar feliz com o acerto e projeta a disputa do Campeonato Paulista. Tradicional equipe do interior paulista, o Santo André quer voltar aos seus momentos de glória. Giovanni acredita que pode ser um dos líderes da equipe na busca por uma grande campanha no Paulistão.Clique aqui e confira a tabela do Brasileirão 2020- É um momento de felicidade. Poder voltar ao futebol paulista e ainda mais defendendo uma equipe como o Santo André. A motivação é enorme, porque temos uma equipe qualificada e que tem tudo para alcançar os objetivos que foram traçados para a gente em 2021. O foco é recolocar a equipe no maior escalão do futebol nacional - projetou.Experiência e qualidade não faltarão para o ala, que tem no currículo passagens por Fluminense, Náutico, América Mineiro, Ponte Preta, Bahia e Cruzeiro. A bagagem o coloca como um dos líderes da equipe, não só no sentido técnico. Giovanni associa o sucesso da temporada ao empenho nas atividades já neste primeiro período do ano.