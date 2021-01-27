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Novo reforço do Santo André, Giovanni fala em recolocar equipe na elite do futebol brasileiro

Lateral-esquerdo destacou que pode ser um dos líderes do time...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 16:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2021 às 16:01
Crédito: Pedro Vale
O lateral-esquerdo Giovanni é um dos reforços do Santo André para a temporada de 2021. O jogador chega em um momento de crescimento da equipe. Aos 31 anos de idade, o atleta afirma estar feliz com o acerto e projeta a disputa do Campeonato Paulista. Tradicional equipe do interior paulista, o Santo André quer voltar aos seus momentos de glória. Giovanni acredita que pode ser um dos líderes da equipe na busca por uma grande campanha no Paulistão.Clique aqui e confira a tabela do Brasileirão 2020- É um momento de felicidade. Poder voltar ao futebol paulista e ainda mais defendendo uma equipe como o Santo André. A motivação é enorme, porque temos uma equipe qualificada e que tem tudo para alcançar os objetivos que foram traçados para a gente em 2021. O foco é recolocar a equipe no maior escalão do futebol nacional - projetou.Experiência e qualidade não faltarão para o ala, que tem no currículo passagens por Fluminense, Náutico, América Mineiro, Ponte Preta, Bahia e Cruzeiro. A bagagem o coloca como um dos líderes da equipe, não só no sentido técnico. Giovanni associa o sucesso da temporada ao empenho nas atividades já neste primeiro período do ano.
- Acredito que posso liderar sim. Tenho experiência tanto na Série A, quanto em divisões menores do futebol nacional. Com o tempo você passa a conhecer alguns atalhos. A chave do sucesso sempre será o trabalho. Então, de nós não vai faltar empenho no dia a dia e os resultados teremos dentro de campo. Como eu disse, o time que está sendo montado tem qualidade e se nos empenharmos nos treinamentos, conquistaremos coisas grandes.

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