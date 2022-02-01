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Novo reforço do Everton, Dele Alli se despede do Tottenham e agradece Pochettino por ‘confiança’

Após sete anos nos Spurs, o meia está de saída do clube para o Everton, também da Inglaterra; Jogador fez menção especial à treinador em despedida nas redes sociais
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Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 16:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 16:02
Dele Alli está de saída do Tottenham! O meia foi anunciado pelo Everton nesta segunda-feira. Em sua rede social, o jogador se despediu dos Spurs, onde ficou por sete anos, e fez um agradecimento especial ao ex-técnico do clube londrino, Mauricio Pochettino.> Brentford anuncia contratação de Christian Eriksen
- É o fim de um capítulo, mas não do livro. Obrigado a todos pelas mensagens. Eu tive 7 anos incríveis no Tottenham e fiz alguns amigos para a vida toda que agora se sentem como uma família! Quero desejar aos meus companheiros tudo de bom para o resto da temporada e muito mais. Aos fãs, quero agradecer. Tivemos alguns momentos incríveis juntos que ficarão comigo para o resto da minha vida e eu nunca vou esquecer o apoio incrível que vocês me deram. Jogar para vocês foi um sonho realizado e vocês sempre estarão no meu coração.
- Quero fazer uma menção especial ao Mauricio (Pochettino) e sua equipe pela confiança e orientação no início da minha carreira no Spurs, que me deu confiança e plataforma para mostrar o que posso fazer. Amo todos vocês e desejo o melhor para o futuro! - escreveu o jogador. Segundo a ‘Sky Sports’, o Everton desembolsou 12 milhões de euros (cerca de R$ 71 milhões) para contar com o meia. Além disso, o valor pode chegar a 40 milhões de euros (R$ 240 milhões) caso Dele Alli alcance metas no clube. Atualmente, o Everton está na 16ª posição da tabela da Premier League, com 19 pontos e foi eliminado na Copa da Liga Inglesa pelo QPR.
Crédito: DeleAlliéonovoreforçodoEverton!(Foto:AFP

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