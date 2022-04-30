Novo reforço do Atlético Catarinense, lateral afirma: ‘Oportunidade para dar um salto na carreira’

O Atlético Catarinense segue se reforçando para a disputa da segunda divisão do Campeonato Catarinense. O clube, que na última temporada disputou a competição pela primeira vez, atualmente tenta buscar o acesso para a elite do campeonato estadual.Vale lembrar que o clube foi fundado em 2020 e logo no seu ano de fundação foi campeão da Série C Catarinense.

O reforço mais recente é a chegada do lateral-direito André Rosa. Revelado na base do Joinville, que foi contratado por empréstimo junto ao JEC. Na temporada passada, o jogador conseguiu o acesso para a elite do Catarinense atuando pelo Camboriú. Em entrevista, o jovem jogador de apenas 20 anos analisou sua chegada a equipe e projetou o que espera na disputa da segunda divisão do estadual:

Como você analisa sua chegada ao Atlético Catarinense?Analiso da melhor forma. Sem dúvidas é uma oportunidade para dar um salto na carreira e elevar o nome do clube.

De que maneira pretende ajudar o grupo a alcançar o acesso para a elite do Catarinense?Pretendo ajudar todos os dias me doando dentro e fora do campo para alcançarmos os melhores resultados.

Sua experiência no acesso pelo Camboriú te ajuda a ser peça-chave na equipe?Com certeza. Acredito que com a experiência que adquiri no Camboriú com o acesso posso ajudar a equipe da melhor forma para realizarmos um grande trabalho durante o campeonato.