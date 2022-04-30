Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Novo reforço do Atlético Catarinense, lateral afirma: ‘Oportunidade para dar um salto na carreira’
futebol

Novo reforço do Atlético Catarinense, lateral afirma: ‘Oportunidade para dar um salto na carreira’

André Rosa chega para fortalecer o elenco na disputa da segunda divisão de Santa Catarina...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 23:58

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 23:58

O Atlético Catarinense segue se reforçando para a disputa da segunda divisão do Campeonato Catarinense. O clube, que na última temporada disputou a competição pela primeira vez, atualmente tenta buscar o acesso para a elite do campeonato estadual.Vale lembrar que o clube foi fundado em 2020 e logo no seu ano de fundação foi campeão da Série C Catarinense.
O reforço mais recente é a chegada do lateral-direito André Rosa. Revelado na base do Joinville, que foi contratado por empréstimo junto ao JEC. Na temporada passada, o jogador conseguiu o acesso para a elite do Catarinense atuando pelo Camboriú. Em entrevista, o jovem jogador de apenas 20 anos analisou sua chegada a equipe e projetou o que espera na disputa da segunda divisão do estadual:
Como você analisa sua chegada ao Atlético Catarinense?Analiso da melhor forma. Sem dúvidas é uma oportunidade para dar um salto na carreira e elevar o nome do clube.
De que maneira pretende ajudar o grupo a alcançar o acesso para a elite do Catarinense?Pretendo ajudar todos os dias me doando dentro e fora do campo para alcançarmos os melhores resultados.
Sua experiência no acesso pelo Camboriú te ajuda a ser peça-chave na equipe?Com certeza. Acredito que com a experiência que adquiri no Camboriú com o acesso posso ajudar a equipe da melhor forma para realizarmos um grande trabalho durante o campeonato.
Crédito: AndréRosafoicontratadopeloAtléticoCatarinenseparaasegundadivisãodoestadual(Foto:GustavoMedeiros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados