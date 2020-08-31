Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Novo reforço da Real Sociedad, David Silva testa positivo para a Covid-19

Atleta realizou exame nesta segunda-feira, mesmo dia que foi apresentado na nova equipe...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 14:40

Crédito: Divulgação / Real Sociedad
O meia David Silva, que assinou recentemente com a Real Sociedad, testou positivo para o novo coronavírus, segundo informou o clube espanhol através de seu site oficial. O jogador de 34 anos está assintomático e já está em isolamento.De acordo com o clube do País Basco, Silva realizou a prova na manhã desta segunda-feira. Foi o segundo exame que o atleta realizou nas últimas 72 horas. O primeiro, na sexta-feira, deu negativo.
O jogador foi apresentado no novo clube também nesta segunda-feira e afirmou que está muito empolgado com a nova oportunidade na carreira. O campeão mundial em 2010 também disse que teve propostas de outros clubes antes de acertar com a Real Sociedad.
- Estou com muita vontade de começar e de conhecer os meus companheiros e a equipe técnica. Espero que sejam grandes anos na Real. A equipe está a jogar um grande futebol e espero acrescentar a minha parte - disse Silva, que completou:
- Tive grandes ofertas, e de todo o lado, mas no final escolhi a Real. Para mim e para a minha família, voltar à Espanha e à La Liga, num grande clube como a Real, me deixa muito entusiasmado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados