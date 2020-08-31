Novo reforço da Real Sociedad, David Silva testa positivo para a Covid-19

O meia David Silva, que assinou recentemente com a Real Sociedad, testou positivo para o novo coronavírus, segundo informou o clube espanhol através de seu site oficial. O jogador de 34 anos está assintomático e já está em isolamento.De acordo com o clube do País Basco, Silva realizou a prova na manhã desta segunda-feira. Foi o segundo exame que o atleta realizou nas últimas 72 horas. O primeiro, na sexta-feira, deu negativo.
O jogador foi apresentado no novo clube também nesta segunda-feira e afirmou que está muito empolgado com a nova oportunidade na carreira. O campeão mundial em 2010 também disse que teve propostas de outros clubes antes de acertar com a Real Sociedad.
- Estou com muita vontade de começar e de conhecer os meus companheiros e a equipe técnica. Espero que sejam grandes anos na Real. A equipe está a jogar um grande futebol e espero acrescentar a minha parte - disse Silva, que completou:
- Tive grandes ofertas, e de todo o lado, mas no final escolhi a Real. Para mim e para a minha família, voltar à Espanha e à La Liga, num grande clube como a Real, me deixa muito entusiasmado.