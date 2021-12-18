Novo reforço, Anthony Landázuri manda recado ao torcedor do Fortaleza

Nesta semana, o Fortaleza confirmou seus primeiros reforços para 2022 e um deles foi o zagueiro equatoriano Anthony Landázuri, que estava no Independiente Del Valle.
Animado pela chance de atuar no futebol brasileiro, o jogador gravou um vídeo aos torcedores do Tricolor e esbanjou simpatia.
‘Oi torcida do Fortaleza, aqui é Anthony Landázuri. Bom, digo a vocês que estou muito feliz por chegar a este grande clube. Espero ver vocês o quanto antes na Arena Castelão Muitas bênçãos e muito sucesso’, declarou.
Ginga sul-americana
Com a primeira participação na Libertadores da América, o Fortaleza deve investir mais em atletas que tem experiência na América do Sul.