Novo presidente, Luciano Mendonça quer Rio Branco forte no Capixabão

Luciano Mendonça é o novo técnico do Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação

Luciano Fernandes Mendonça é o novo presidente do Rio Branco Atlético Clube. Ele foi empossado pela chapa O Gigante Voltou, que venceu a eleição para o novo Conselho Deliberativo do clube, realizada na noite desta segunda-feira (19).

Luciano Mendonça substitui César Costa na presidência e vai comandar a diretoria alvinegra pelo próximo triênio (2019-2021), tendo Marcos Servare Jr. como primeiro vice e Everton Eleutério como segundo vice.

Luciano Mendonça tem 36 anos e é empresário. Neste ano, foi diretor de marketing do clube na gestão de César Costa.

É um orgulho muito grande, pois vou representar meu time de coração, o maior campeão e dono da maior torcida do Estado. Espero, com muita dedicação, fazer um bom trabalho para elevar ainda mais o nome do Rio Branco Luciano Mendonça - Novo presidente capa-preta

Luciano garante que a primeira meta do seu mandato é montar um time forte para a disputa do Capixabão 2019. "Vamos trabalhar com esse objetivo. Queremos um time forte para ganhar mais esse título", disse.

Eleição

A eleição no Rio Branco ocorreu de forma tranquila nesta segunda-feira, na sede do clube, em Jucutuquara, Vitória. O processo eleitoral durou 49 dias, obedecendo todas as normas legais, conforme o estatuto do clube.

Novo Conselho Diretor

Presidente: Luciano Mendonça

1° vice: Marcos Servare Jr.

2° vice: Everton Eleutério

Novo Conselho fiscal

Presidente: Marcos Amorim

Vice-presidente: Marcos Gumiero

Tesoureiro: Waltinês Faé

Novo Conselho Deliberativo

Presidente: Suzana Rosseto

Vice-presidente: Renata Chagas

1° Secretario: Leonardo Trazzi

2° Secretário: Luciano Graça

Conselheiros

Allan Santos Andrade

Bruno Moreira Candoti

Djair Eleutério

Gedilene da Vitória Santos Florindo

Gilza Maria Alves Eleutério

José Ronaldo Candoti

Leonardo de Oliveira

Lídia Pereira de Oliveira

Manoel Victor Lozi de Lima

Rodrigo Castelan Firme

Waltines Faé Muniz

Antônio Rosseto Neto

João Danilo Simon

Lucas Negrelli Nicolini

Marcos Wagner Jesus Servare

Matheus Ribeiro Gonçalves

Mauro Nascimento Gomes

Reginaldo Braz Gaspar

Rodinei Cândido Florindo