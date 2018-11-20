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Mudanças

Novo presidente, Luciano Mendonça quer Rio Branco forte no Capixabão

Luciano substitui César Costa na presidência e vai comandar a diretoria alvinegra pelo próximo triênio (2019-2021)

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 14:13
Luciano Mendonça é o novo técnico do Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação
Luciano Fernandes Mendonça é o novo presidente do Rio Branco Atlético Clube. Ele foi empossado pela chapa O Gigante Voltou, que venceu a eleição para o novo Conselho Deliberativo do clube, realizada na noite desta segunda-feira (19).
Luciano Mendonça substitui César Costa na presidência e vai comandar a diretoria alvinegra pelo próximo triênio (2019-2021), tendo Marcos Servare Jr. como primeiro vice e Everton Eleutério como segundo vice.
Luciano Mendonça tem 36 anos e é empresário. Neste ano, foi diretor de marketing do clube na gestão de César Costa.
É um orgulho muito grande, pois vou representar meu time de coração, o maior campeão e dono da maior torcida do Estado. Espero, com muita dedicação, fazer um bom trabalho para elevar ainda mais o nome do Rio Branco
Luciano Mendonça - Novo presidente capa-preta
Luciano garante que a primeira meta do seu mandato é montar um time forte para a disputa do Capixabão 2019. "Vamos trabalhar com esse objetivo. Queremos um time forte para ganhar mais esse título", disse.
Eleição
A eleição no Rio Branco ocorreu de forma tranquila nesta segunda-feira, na sede do clube, em Jucutuquara, Vitória. O processo eleitoral durou 49 dias, obedecendo todas as normas legais, conforme o estatuto do clube.
Novo Conselho Diretor
Presidente: Luciano Mendonça
1° vice: Marcos Servare Jr.
2° vice: Everton Eleutério
Novo Conselho fiscal
Presidente: Marcos Amorim
Vice-presidente: Marcos Gumiero
Tesoureiro: Waltinês Faé
Novo Conselho Deliberativo
Presidente: Suzana Rosseto
Vice-presidente: Renata Chagas
1° Secretario: Leonardo Trazzi
2° Secretário: Luciano Graça
Conselheiros
Allan Santos Andrade
Bruno Moreira Candoti
Djair Eleutério
Gedilene da Vitória Santos Florindo
Gilza Maria Alves Eleutério
José Ronaldo Candoti
Leonardo de Oliveira
Lídia Pereira de Oliveira
Manoel Victor Lozi de Lima
Rodrigo Castelan Firme
Waltines Faé Muniz
Antônio Rosseto Neto
João Danilo Simon
Lucas Negrelli Nicolini
Marcos Wagner Jesus Servare
Matheus Ribeiro Gonçalves
Mauro Nascimento Gomes
Reginaldo Braz Gaspar
Rodinei Cândido Florindo
Urbano Rosário

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