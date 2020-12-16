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futebol

Novo presidente do Inter desconversa sobre Abel e Rodrigo Caetano

Após levar a eleição, Alessandro Barcellos preferiu não garantir permanências e saídas do Inter...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 15:50

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 15:50

Crédito: Divulgação/Internacional
Na noite da última terça-feira, Alessandro Barcellos foi eleito por 16.522 pessoas o novo presidente do Internacional. Ele vai substituir Marcelo Medeiros e terá a missão de comandar o Colorado de 2021 a 2023.Uma das principais tarefas do novo mandatário será definir os rumos do Inter dentro e fora das quatro linhas. Sem querer definir os destinos de Abel e Rodrigo Caetano, Barcellos promete analisar cada caso e tomar uma decisão de cabeça fria.Não vou garantir a permanência nem a saída. Vamos avaliar juntos, entrar para dentro do clube. São grandes profissionais. Não será numa entrevista coletiva que vamos dizer alguma coisa sem antes construir. Estamos tratando de grandes profissionais. Esse respeito e cuidado teremos. Faremos essa transição de forma muito tranquila garantiu Barcellos na coletiva.
+CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Rodrigo Caetano
O executivo tem contrato com o Inter até 31 de dezembro e não deve continuar. No fim de semana, o próprio Rodrigo Caetano deixou o seu futuro em aberto.
Abel Braga
Ídolo da torcida, nem mesmo a melhora nos últimos dois jogos deve segurar Abelão. A nova diretoria mantém contato com Miguel Ángel Ramírez.

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