Novo presidente do Inter desconversa sobre Abel e Rodrigo Caetano

Na noite da última terça-feira, Alessandro Barcellos foi eleito por 16.522 pessoas o novo presidente do Internacional. Ele vai substituir Marcelo Medeiros e terá a missão de comandar o Colorado de 2021 a 2023.Uma das principais tarefas do novo mandatário será definir os rumos do Inter dentro e fora das quatro linhas. Sem querer definir os destinos de Abel e Rodrigo Caetano, Barcellos promete analisar cada caso e tomar uma decisão de cabeça fria.Não vou garantir a permanência nem a saída. Vamos avaliar juntos, entrar para dentro do clube. São grandes profissionais. Não será numa entrevista coletiva que vamos dizer alguma coisa sem antes construir. Estamos tratando de grandes profissionais. Esse respeito e cuidado teremos. Faremos essa transição de forma muito tranquila garantiu Barcellos na coletiva.