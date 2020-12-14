Novo presidente do Galo quer renovar com Sampaoli, mas não garante Alexandre Mattos

O novo presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, falou pela primeira vez após ser eleito. O novo mandatário do clube mineiro comentou duas situações que geram curiosidade no torcedor do Galo: as situações do técnico Jorge Sampaoli, que tem contrato até fim de 2021, e do diretor de futebol Alexandre Mattos. Coelho quer Sampaoli por mais tempo na Cidade do Galo e já traça planos para renovar seu contrato. No caso de Mattos, a situação ainda não é certa, pois segundo o presidente eleito, ele e os demais diretores serão avaliados. . - Eu gosto muito do Sampaoli, acho que ele tem características importantes para um grande treinador. É trabalhador, pessoa séria, correta. E ele tem a cara do Atlético. Se envolve, vibra, luta. Portanto, ele está entre os grandes nomes de treinadores da América Latina. E não é fácil achar treinador hoje. Então, nós pretendemos estar com ele no comando até final de 2021 e se for criada a oportunidade em questão de renovar contrato, eu o farei-disse, Sérgio, que não “cravou” a permanência de Alexandre Mattos. - Quanto ao Alexandre Mattos, e demais diretores do Atlético e pessoas que exercem cargos de chefia, estamos avaliando um por um e conversando. Esses profissionais serão escolhidos e firmados ou não depois da minha posse-comentou. O contrato de Mattos também vai até o fim de 2021. Sérgio Coelho assume oficialmente o cargo no dia 4 de janeiro. Palavra final do presidente