Novo presidente do Avaí faz projeção sobre clube na Série A

O Avaí está de volta à elite do futebol nacional e o presidente Júlio César Heerdt, quer montar uma estrutura para o Leão permanecer entre os principais times do país.

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Em conversa com a CBN Diário no último domingo, o mandatário do Leão explicou um pouco dos seus planos.

‘O plano é que o Avaí fique os quatro anos da gestão na Série A. O Avaí precisa disso para mudar o nível dentro do futebol brasileiro. Quero dar um passinho acima’, afirmou.

Situação Financeira

Vale citar, que na reta final da Série B, elenco e diretoria do Avaí não esconderam que os pagamentos estavam atrasados e apenas o acesso poderia salvar a vida financeira do clube.

Mandato

A posse de Júlio César Heerdt está marcada para 1º de janeiro e o seu mandato vai de 2022 a 2025.