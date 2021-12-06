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futebol

Novo presidente do Avaí faz projeção sobre clube na Série A

Júlio Heerdt garantiu que a principal meta é deixar o Leão na elite pelas próximas três temporadas...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 18:25

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 18:25

O Avaí está de volta à elite do futebol nacional e o presidente Júlio César Heerdt, quer montar uma estrutura para o Leão permanecer entre os principais times do país.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em conversa com a CBN Diário no último domingo, o mandatário do Leão explicou um pouco dos seus planos.
‘O plano é que o Avaí fique os quatro anos da gestão na Série A. O Avaí precisa disso para mudar o nível dentro do futebol brasileiro. Quero dar um passinho acima’, afirmou.
Situação Financeira
Vale citar, que na reta final da Série B, elenco e diretoria do Avaí não esconderam que os pagamentos estavam atrasados e apenas o acesso poderia salvar a vida financeira do clube.
Mandato
A posse de Júlio César Heerdt está marcada para 1º de janeiro e o seu mandato vai de 2022 a 2025.
Crédito: JúlioHeerdtirácomandaroLeãonaspróximastrêstemporadas(LeandroBoeira/Avaí

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