Novo presidente, Diógenes Braga quer 'pacificar' o Náutico

O último domingo foi importante na história do Náutico. Com 1.069 votos, Diógenes Braga foi eleito presidente do Timbu para os próximos dois anos.
A vitória foi comemorada nos bastidores do clube pernambucano, já que a chapa acabou apoiada pelo ex-presidente Edno Mello.
Animado com a conquista política, Diógenes Braga, agora o novo mandatário do Timbu, promete trabalhar muito para colocar o clube em outro nível de competitividade.
‘Muita coisa estava sendo trabalhada junto com Ari (Barros, executivo de futebol), mas de fato nada podia ser oficializado por conta da eleição. Agora vamos acelerar o processo. Tanto no futebol, quanto na questão orçamentária, que foi uma marca da nossa gestão com Edno e continuará sendo’, declarou à imprensa.
Em outro trecho da entrevista, Diógenes Braga informou que vai trabalhar para deixar um clube mais ‘pacificado’ na questão política para que o Náutico possa crescer de maneira natural.
‘Toda vez que o Náutico foi um clube pacificado, ele cresceu. E todas as vezes que estava dividido, o clube sofreu. Terminada a eleição, a nossa intenção é de completa pacificação, de escutar a todos, de consultar as pessoas para conduzir o clube no caminho do crescimento. O que mais defendemos ao longo desses quatro anos é que houve um processo de resgate e esse resgate passou muito pela pacificação do clube’.