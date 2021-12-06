Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Novo presidente, Diógenes Braga quer 'pacificar' o Náutico

Novo mandatário do Timbu espera que a vida política no clube fique mais tranquila nos próximos meses...
LanceNet

06 dez 2021 às 18:20

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 18:20

O último domingo foi importante na história do Náutico. Com 1.069 votos, Diógenes Braga foi eleito presidente do Timbu para os próximos dois anos.
A vitória foi comemorada nos bastidores do clube pernambucano, já que a chapa acabou apoiada pelo ex-presidente Edno Mello.
Animado com a conquista política, Diógenes Braga, agora o novo mandatário do Timbu, promete trabalhar muito para colocar o clube em outro nível de competitividade.
‘Muita coisa estava sendo trabalhada junto com Ari (Barros, executivo de futebol), mas de fato nada podia ser oficializado por conta da eleição. Agora vamos acelerar o processo. Tanto no futebol, quanto na questão orçamentária, que foi uma marca da nossa gestão com Edno e continuará sendo’, declarou à imprensa.
Em outro trecho da entrevista, Diógenes Braga informou que vai trabalhar para deixar um clube mais ‘pacificado’ na questão política para que o Náutico possa crescer de maneira natural.
‘Toda vez que o Náutico foi um clube pacificado, ele cresceu. E todas as vezes que estava dividido, o clube sofreu. Terminada a eleição, a nossa intenção é de completa pacificação, de escutar a todos, de consultar as pessoas para conduzir o clube no caminho do crescimento. O que mais defendemos ao longo desses quatro anos é que houve um processo de resgate e esse resgate passou muito pela pacificação do clube’.
Crédito: Diógenes Braga foi eleito presidente do Timbu (Tiago Caldas/Náutico)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados