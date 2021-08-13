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futebol

Novo patrocinador à vista! Entenda a estratégia do São Paulo nos acordos

Gestão de Julio Casares não se opôs a jogar com a camisa 'limpa' para conseguir melhores valores com patrocinadores. Estratégia deu resultado e Tricolor já conta com seis parceiros...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 07:00
Crédito: Rahel Patrasso / saopaulofc.net
O São Paulo vai anunciar na tarde desta sexta-feira (13), um acordo com um novo patrocinador, que ocupará a omoplata da camisa do elenco profissional. Essa será a sexta marca que patrocinará o Tricolor nesta temporada, mostrando uma boa estratégia realizada pela gestão Julio Casares. No começo do seu mandato, Casares procurou novos acordos com as empresas nas renovações de contratos. Isso porque a diretoria, juntamente com o departamento de marketing, comandado por Eduardo Toni, buscou valorizar mais a marca são-paulina. Sendo assim, acordos com empresas como MRV, Urbano Alimentos e Banco Inter, esse patrocinador máster, não tiveram continuidade.
Portanto, em algumas partidas do Campeonato Paulista o São Paulo jogou com uma camisa 'mais limpa' do que o habitual. Mas não demorou muito tempo para novas parcerias surgirem. Cimentos Caue!', 'Gazin', 'Cartão de Todos' e 'ABC da Construção' fecharam contratos de patrocínio com o Tricolor.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O Tricolor fez algumas parcerias pontuais nesse período, como os patrocínios da LG, na final do Campeonato Paulista, e do Amazon Prime Vídeo, em jogos da Libertadores.
O Banco Inter pagava cerca de R$ 1 milhão por mês ao São Paulo. Sem o patrocinador, a diretoria acertou com a Sportsbet.io para o espaço nobre da camisa até 2024. O acordo prevê o pagamento de R$ 28 milhões aos cofres do clube por ano, mais algumas variáveis de acordo com o desempenho da equipe nas temporadas.
As receitas de patrocínio são uma das mais importantes para os clubes nesses tempos de pandemia. O São Paulo tenta melhorar o saldo financeiro, já que tem uma dívida de cerca de R$ 600 milhões. O São Paulo vem constatando queda nas receitas com patrocinadores desde 2017, quando alcançou um pico de R$ 75 milhões. Nos dois anos seguintes, esse valor caiu para menos da metade, com R$ 34 milhões em 2018 e 2019.
Em 2020, o clube orçou receitas de R$ 63 milhões, mas, em revisão aprovada no início de janeiro, apontou que a tendência é de fechar o ano com apenas R$ 36,5 milhões, muito por conta da pandemia de Covid-19, que afetou o rendimento do clube nesse quesito. Nessa temporada, somente com o máster ganhará R$ 28 milhões fixos mais variáveis.
VALORES DE ALGUNS PATROCÍNIOS DO SÃO PAULO NA TEMPORADA ​LG (pontual final do Paulistão): aproximadamente R$ 1 milhãoAmazon Prime (três jogos da Libertadores): R$ 700 mil por partida. Valor total de R$ 2,1 milhões.​Sportsbet.io (máster): R$ 28 milhões fixos mais variáveis.
*A reportagem não conseguiu os valores dos outros patrocinadores

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