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futebol

Novo número de Calleri é mais um indício da saída de Pablo do São Paulo

Argentino usará a camisa nove, que pertencia ao atacante, que está negociando a rescisão de contrato com o Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 07:00

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 07:00

A camisa 9 recebida pelo atacante Calleri no último sábado no São Paulo pode ter mais que o significado de apenas um número. Isso porque o 9 estava sendo usado pelo atacante Pablo, que não está nos planos do Tricolor, treina separado e negocia uma rescisão de contrato. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
A 9 sendo usada por outro jogador pode ser um indício de que Pablo não deve mesmo permanecer no São Paulo para a próxima temporada. A situação do jogador segue indefinida.
Fora dos planos da comissão técnica dirigida por Rogério Ceni, Pablo se reapresentou para a pré-temporada, mas desde então vem realizando atividades separadas dos demais companheiros. Sendo assim, ele procura um clube para atuar na próxima temporada.Alguns clube chegaram a ter negociações adiantadas com o São Paulo, como Ceará e Santos, mas a vontade do jogador pesou para o desfecho negativo das conversas. Agora, a probabilidade maior é ele acertar com o Athletico-PR, clube onde teve bom destaque na carreira.
Crédito: Calleriusaráacamisanove,queeradePablo(Foto:IanCampbell/saopaulofc

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