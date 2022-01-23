Novo número de Calleri é mais um indício da saída de Pablo do São Paulo

A camisa 9 recebida pelo atacante Calleri no último sábado no São Paulo pode ter mais que o significado de apenas um número. Isso porque o 9 estava sendo usado pelo atacante Pablo, que não está nos planos do Tricolor, treina separado e negocia uma rescisão de contrato. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

A 9 sendo usada por outro jogador pode ser um indício de que Pablo não deve mesmo permanecer no São Paulo para a próxima temporada. A situação do jogador segue indefinida.

Fora dos planos da comissão técnica dirigida por Rogério Ceni, Pablo se reapresentou para a pré-temporada, mas desde então vem realizando atividades separadas dos demais companheiros. Sendo assim, ele procura um clube para atuar na próxima temporada.Alguns clube chegaram a ter negociações adiantadas com o São Paulo, como Ceará e Santos, mas a vontade do jogador pesou para o desfecho negativo das conversas. Agora, a probabilidade maior é ele acertar com o Athletico-PR, clube onde teve bom destaque na carreira.