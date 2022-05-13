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futebol

Novo modelo de segundo uniforme do CSA é divulgado

Camisa predominantemente branca conta com um elemento de design distinto...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 16:37

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2022 às 16:37
Com indumentárias produzidas pela empresa brasileira de material esportivo Volt Sport, o CSA teve seu novo modelo de segundo uniforme divulgado nesta sexta-feira (13).​>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSComo fator de destaque, consta o design que foge do habitual estipulado nos últimos anos onde, apesar da manutenção do tom predominante em branco, uma faixa horizontal azul com a inscrição 'CSA', em letras brancas, chama a atenção.
Em relação ao uniforme que será usado pelos goleiros, o design da faixa azul e da inscrição permanece inalterado, mudando apenas o fato de que a cor geral da camiseta é azul escuro.
- A Volt Sport está muito feliz em promover mais um lançamento para o CSA, especialmente neste mês que completamos um ano de parceria. Nesta camisa, pensamos em um conceito que remete a um período importante na história do time. Sempre prezamos que não estamos no mercado somente para os negócios, mas também para fazer parte da jornada do clube - afirmou Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.
- Para nós, é mais um passo para resgatar um ano que foi histórico para o clube e para o torcedor. Ficamos felizes que essa parceria com a Volt esteja trazendo frutos como esse e estamos ansiosos para esse lançamento - agregou Ricardo Lima, diretor de negócios do CSA.

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