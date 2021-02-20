Novo jogador do Botafogo, Ronald mostra credenciais: 'Podem esperar muita raça'

Crédito: Divulgação / Twitter Botafogo

Tem cara nova no Botafogo: anunciado neste sábado, Ronald já participou da atividade realizada pela manhã, no campo anexo do Estádio Nilton Santos, e foi anunciado oficialmente após ter assinado o contrato, válido por dois anos. O atacante, inclusive, já falou pela primeira vez como jogador do Alvinegro.

- Estou muito feliz e motivado com essa oportunidade de estar vestindo a camisa do Botafogo. Podem esperar muita raça, empenho e determinação. Torcida do Fogão, pode esperar um cara trabalhador, guerreiro, que nunca vai faltar desempenho dentro de campo - afirmou Ronald, em entrevista à "BotafogoTV".

O jogador de 24 anos era um dos desejos do clube desde o ano passado, quando a antiga diretoria tentou o contratar durante a metade do Campeonato Brasileiro. Agora, Ronald chega como o primeiro reforço do clube de General Severiano para a temporada 2021.

- Minhas características são bastante velocidade, drible e ser finalizador. Espero um ano de muitas vitórias e colocar o Botafogo onde não deveria ter saído, a Série A. É time grande, para fazer um grande Campeonato Carioca e voltar à elite do Brasileiro - completou o atleta.JÁ FOI "BATIZADO"​Ronald, inclusive, já começa a se enturmar com os novos companheiros de elenco. O atacante esteve nas instalações internas no Estádio Nilton Santos na última sexta-feira e, neste sábado, com todas as questões burocráticas resolvidas, passou a treinar com os jogadores.