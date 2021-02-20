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Novo jogador do Botafogo, Ronald mostra credenciais: 'Podem esperar muita raça'

Atacante de 24 anos falou pela primeira vez como reforço do Alvinegro e afirmou que se destaca pela velocidade e dribles...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 15:14

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 15:14

Crédito: Divulgação / Twitter Botafogo
Tem cara nova no Botafogo: anunciado neste sábado, Ronald já participou da atividade realizada pela manhã, no campo anexo do Estádio Nilton Santos, e foi anunciado oficialmente após ter assinado o contrato, válido por dois anos. O atacante, inclusive, já falou pela primeira vez como jogador do Alvinegro.
- Estou muito feliz e motivado com essa oportunidade de estar vestindo a camisa do Botafogo. Podem esperar muita raça, empenho e determinação. Torcida do Fogão, pode esperar um cara trabalhador, guerreiro, que nunca vai faltar desempenho dentro de campo - afirmou Ronald, em entrevista à "BotafogoTV".
O jogador de 24 anos era um dos desejos do clube desde o ano passado, quando a antiga diretoria tentou o contratar durante a metade do Campeonato Brasileiro. Agora, Ronald chega como o primeiro reforço do clube de General Severiano para a temporada 2021.
- Minhas características são bastante velocidade, drible e ser finalizador. Espero um ano de muitas vitórias e colocar o Botafogo onde não deveria ter saído, a Série A. É time grande, para fazer um grande Campeonato Carioca e voltar à elite do Brasileiro - completou o atleta.JÁ FOI "BATIZADO"​Ronald, inclusive, já começa a se enturmar com os novos companheiros de elenco. O atacante esteve nas instalações internas no Estádio Nilton Santos na última sexta-feira e, neste sábado, com todas as questões burocráticas resolvidas, passou a treinar com os jogadores.
Na atividade, os atletas organizaram a tradicional "fila" para Ronald atravessar correndo e, carinhosamente, receber batidas, com as camisas, dos novos companheiros. O atacante já começa a sentir o clima com o elenco, portanto.

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