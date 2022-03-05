Novo Hamburgo e Grêmio ficam no empate no Gauchão

Neste sábado (5), Novo Hamburgo e Grêmio ficaram no empate em 1 a 1 pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, os gols foram marcados por Da Silva e Gabriel Silva.
Com o resultado, o Grêmio continua na segunda colocação com 18 pontos conquistados e logo atrás aparece o Novo Hamburgo, com 15 tentos. JOGO BOM E VANTAGEM NO PLACAR!A primeira etapa começou pouco movimentada, com muita briga e nenhum lance de perigo. A primeira oportunidade surgiu aos 18 minutos, com Luís Gustavo vencendo a defesa gremista e finalizando de cabeça. Michel Renner aproveitou o rebote e acertou a trave.
O Grêmio respondeu com RIldo fazendo jogada individual e obrigando o goleiro Raul e fazer ótima defesa. Aos 26', Camargo subiu na direita, passou pela marcação e tomou para Da Silva. O atacante ganhou de Bruno Alves, acertou belo chute e abriu o placar no Estádio do Vale.
O Imortal acordou para o confronto e começou a ter mais ações na frente. Porém, após erro de Villasanti, Camargo invadiu a área e acertou a trave, tendo a última boa oportunidade.
GRÊMIO VOLTA ATIVO!Na volta do intervalo, o Grêmio voltou mais ativo e Rildo arriscou de longe. Logo depois, Janderson aproveitou sobra e Raul fez grande defesa. Aos 17', Bitello cruzou na área, Elias disputou com Islan e a bola tocou no braço do zagueiro. Jogadores reclamaram de pênalti, mas árbitro mandou o jogo seguir.
Gabriel Silva entrou no Grêmio e teve duas boas oportunidades, sendo a segunda mais perigosa, de cabeça. Na terceira oportunidade, Benítez cobrou escanteio, a bola bateu no meia e morreu nas redes, fazendo o gol de empate no finalzinho.
Na reta final os visitantes foram com tudo para o gol da virada, mas pecou nas finalizações.FICHA TÉCNICA DA PARTIDANovo Hamburgo x Grêmio
Local: Estádio do Vale, Novo Hamburgo-RSData/horário: 05/03/2022 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Jean Pierre Gonçalves LimaAssistente 1: Lucio Beiersdorf FlorAssistente 2: Gustavo Marin SchierCartões amarelos: Camargo, Alex Nagib e Da Silva (Novo Hamburgo)Cartões vermelhos: GOLS: Da Silva (26'/1T) (1-0), Gabriel Silva (39'/2T) (1-1)
Novo Hamburgo - técnico: Gelson Conte Raul, Camargo, Islan, Luís Gustavo (Kesley 34'/2T) e Higor; Kaio César (Welton Heleno 34'/2T), Felipe Guedes, Alex Nagib (Edinei 15'/2T), Junior Timbó (Jeffinho 15/2T) e Michel Renner Escobar22'/2T); Da Silva.
Grêmio - técnico: Roger Machado Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos (Bitello 11'/2T), Villasanti (Vini Paulista 29'/2T) e Campaz (Benítez 19'/2T), Janderson (Elias 11'/2T) e Rildo (Gabriel Silva 19'/2T); Diego Souza.