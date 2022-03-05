Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Novo Hamburgo e Grêmio ficam no empate no Gauchão

Os gols foram marcados por Da Silva e Gabriel Silva...
LanceNet

Publicado em 05 de Março de 2022 às 18:26

Neste sábado (5), Novo Hamburgo e Grêmio ficaram no empate em 1 a 1 pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, os gols foram marcados por Da Silva e Gabriel Silva.
Com o resultado, o Grêmio continua na segunda colocação com 18 pontos conquistados e logo atrás aparece o Novo Hamburgo, com 15 tentos. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSJOGO BOM E VANTAGEM NO PLACAR!A primeira etapa começou pouco movimentada, com muita briga e nenhum lance de perigo. A primeira oportunidade surgiu aos 18 minutos, com Luís Gustavo vencendo a defesa gremista e finalizando de cabeça. Michel Renner aproveitou o rebote e acertou a trave.
O Grêmio respondeu com RIldo fazendo jogada individual e obrigando o goleiro Raul e fazer ótima defesa. Aos 26', Camargo subiu na direita, passou pela marcação e tomou para Da Silva. O atacante ganhou de Bruno Alves, acertou belo chute e abriu o placar no Estádio do Vale.
O Imortal acordou para o confronto e começou a ter mais ações na frente. Porém, após erro de Villasanti, Camargo invadiu a área e acertou a trave, tendo a última boa oportunidade.
GRÊMIO VOLTA ATIVO!Na volta do intervalo, o Grêmio voltou mais ativo e Rildo arriscou de longe. Logo depois, Janderson aproveitou sobra e Raul fez grande defesa. Aos 17', Bitello cruzou na área, Elias disputou com Islan e a bola tocou no braço do zagueiro. Jogadores reclamaram de pênalti, mas árbitro mandou o jogo seguir.
Gabriel Silva entrou no Grêmio e teve duas boas oportunidades, sendo a segunda mais perigosa, de cabeça. Na terceira oportunidade, Benítez cobrou escanteio, a bola bateu no meia e morreu nas redes, fazendo o gol de empate no finalzinho.
Na reta final os visitantes foram com tudo para o gol da virada, mas pecou nas finalizações.FICHA TÉCNICA DA PARTIDANovo Hamburgo x Grêmio
Local: Estádio do Vale, Novo Hamburgo-RS​Data/horário: 05/03/2022 - 16h30 (de Brasília)​Árbitro: Jean Pierre Gonçalves LimaAssistente 1: Lucio Beiersdorf FlorAssistente 2: Gustavo Marin Schier​Cartões amarelos: Camargo, Alex Nagib e Da Silva (Novo Hamburgo)Cartões vermelhos: ​GOLS: Da Silva (26'/1T) (1-0), Gabriel Silva (39'/2T) (1-1)
Novo Hamburgo - técnico: Gelson Conte Raul, Camargo, Islan, Luís Gustavo (Kesley 34'/2T) e Higor; Kaio César (Welton Heleno 34'/2T), Felipe Guedes, Alex Nagib (Edinei 15'/2T), Junior Timbó (Jeffinho 15/2T) e Michel Renner Escobar22'/2T); Da Silva.
Grêmio - técnico: Roger Machado Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos (Bitello 11'/2T), Villasanti (Vini Paulista 29'/2T) e Campaz (Benítez 19'/2T), Janderson (Elias 11'/2T) e Rildo (Gabriel Silva 19'/2T); Diego Souza.
Crédito: NovoHamburgoxGrêmio-CampeonatoGaúcho2022(Foto:GustavoHenemann/ECNH

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados