'Novo Haaland' está em conversas avançadas com o Bayern

O Bayern de Munique está em conversas com o entorno de Karim Adeyemi em busca da contratação da joia alemã, segundo o "Sport1". O agente e o pai do atleta de 19 anos estiveram nas instalações do clube bávaro com Hasan Salihamidzic, diretor esportivo, e Marco Neppe, diretor de futebol.Na reunião, ambas as partes trocaram ideias sobre o destaque do RB Salzburg na Champions League e sobre uma parte da formação do atleta que chegou a frequentar as categorias inferiores do Bayern de Munique. No entanto, a negociação só deve acontecer na próxima temporada.
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A chegada de Adeyemi pode estar relacionada diretamente com a saída de Coman. O francês possui contrato até 2023 e até o momento não aceitou nenhuma proposta do conjunto alemão, que deve negociá-lo na próxima janela de transferências do verão europeu.
Enquanto isso, o jovem atacante do RB Salzburg deve continuar ajudando sua equipe na Liga dos Campeões, uma vez que os austríacos estão próximos de garantir uma vaga nas oitavas de final. No torneio, o centroavante já anotou três gols em três partidas.