'Novo Haaland' está em conversas avançadas com o Bayern

Crédito: KRUGFOTO / APA / AFP

O Bayern de Munique está em conversas com o entorno de Karim Adeyemi em busca da contratação da joia alemã, segundo o "Sport1". O agente e o pai do atleta de 19 anos estiveram nas instalações do clube bávaro com Hasan Salihamidzic, diretor esportivo, e Marco Neppe, diretor de futebol.Na reunião, ambas as partes trocaram ideias sobre o destaque do RB Salzburg na Champions League e sobre uma parte da formação do atleta que chegou a frequentar as categorias inferiores do Bayern de Munique. No entanto, a negociação só deve acontecer na próxima temporada.

> Veja a tabela da Champions League

A chegada de Adeyemi pode estar relacionada diretamente com a saída de Coman. O francês possui contrato até 2023 e até o momento não aceitou nenhuma proposta do conjunto alemão, que deve negociá-lo na próxima janela de transferências do verão europeu.