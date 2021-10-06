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'Novo Haaland' atrai interesse de gigantes da Europa para 2022

Karim Adeyemi ganhou mais protagonismo no RB Salzburg após a saída de Patson Daka para o Leicester. Na Champions League, alemão já anotou dois gols em dois jogos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2021 às 08:37

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 08:37

Crédito: Karim Adeyemi é o destaque do RB Salzburg na temporada (KRUGFOTO / APA / AFP
Karim Adeyemi, destaque do RB Salzburg, atrai o interesse de gigantes do futebol europeu. Segundo o "Sport1", Marco Rose, comandante do Borussia Dortmund, observa o jovem de 19 anos com atenção para contratá-lo na próxima temporada.No entanto, além do clube aurinegro, o Bayern de Munique, o Liverpool e o Wolfsburg também estão de olho no atacante. O jovem ganhou mais protagonismo em seu time após a saída de Patson Daka para o Leicester e já anotou 11 gols em 16 partidas.
> Veja a tabela da Champions League
O "novo Haaland" possui contrato com o RB Salzburg até 2024, mas as informações apontam que o clube austríaco estaria disposto a negociá-lo por um valor entre 30 a 35 milhões de euros (R$ 190 milhões a R$ 221 milhões). No entanto, o futuro do atleta ainda não está definido.
Apesar de não possuir as mesmas marcas que o centroavante norueguês, Karim Adeyem impressionou na última rodada da Champions League em que garantiu a vitória de seu time sobre o Lille marcando os dois gols da vitória por 2 a 1. E em um futuro próximo, o atacante pode vir a substituir o próprio Haaland na Bundesliga.

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