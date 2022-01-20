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Novo dono da camisa 10, Nikão fala sobre decisão de jogar no São Paulo: 'Em poucos minutos eu resolvi'

O meio-campista foi apresentado na tarde desta quinta-feira e vai vestir a camisa 10...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 14:59

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 14:59

O São Paulo tem um novo dono para a camisa 10: Nikão. O meio-campista de 29 anos foi apresentado pelo Tricolor na tarde desta quinta-feira (20) e falou como decidiu jogar no clube paulista, já que estava praticamente fechado com o Internacional, e mudou de ideia.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Foi uma coisa que aconteceu muito rápido, foram poucos minutos que eu resolvi. Deu tudo certo de vir pro São Paulo. Uma oportunidade única, onde muitos querem estar e comigo não é diferente. Quando apareceu a proposta não pensei duas vezes em aceitar, por entender a grandeza do clube. Foi algo que me induziu, chamou a atenção - disse Nikão, que assinou por três anos com o clube.Sobre vestir a camisa 10, Nikão disse que se sente privilegiado por usar o número de ídolos são-paulinos, sabe da responsabilidade que terá a partir de agora e se sente preparado.
- Fico muito feliz. É uma camisa onde grandes craques tiveram a honra de vestir, e sou um cara privilegiado por também poder vestir essa camisa. Uma camisa que Raí, Pedro Rocha e, mais recente o Hernanes usou. Uma camisa que tem história nesse clube e sei que é uma grande responsabilidade, mas venho fazer meu trabalho - completou o meia.
Crédito: NikãoéapresentadopeloSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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