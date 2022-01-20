Novo dono da camisa 10, Nikão fala sobre decisão de jogar no São Paulo: 'Em poucos minutos eu resolvi'

O São Paulo tem um novo dono para a camisa 10: Nikão. O meio-campista de 29 anos foi apresentado pelo Tricolor na tarde desta quinta-feira (20) e falou como decidiu jogar no clube paulista, já que estava praticamente fechado com o Internacional, e mudou de ideia.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Foi uma coisa que aconteceu muito rápido, foram poucos minutos que eu resolvi. Deu tudo certo de vir pro São Paulo. Uma oportunidade única, onde muitos querem estar e comigo não é diferente. Quando apareceu a proposta não pensei duas vezes em aceitar, por entender a grandeza do clube. Foi algo que me induziu, chamou a atenção - disse Nikão, que assinou por três anos com o clube.Sobre vestir a camisa 10, Nikão disse que se sente privilegiado por usar o número de ídolos são-paulinos, sabe da responsabilidade que terá a partir de agora e se sente preparado.