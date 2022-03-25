Novo desafio: Patrick de Paula terá missão de assumir o protagonismo no 'novo Botafogo'

Patrick de Paula é o primeiro grande movimento do Botafogo no mercado desde que foi comprado por John Textor. O volante criado no Palmeiras foi adquirido por 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 34 milhões) em uma das maiores negociações entre clubes brasileiros na história.+ Botafogo oficializa proposta por Eran Zahavi, atacante do PSV

O volante assume um desafio: então terceiro reserva em 2022 com Abel Ferreira, Patrick, que teve momentos de destaque no Verdão, sai da zona de conforto para assumir a função de protagonista no Botafogo.

Não apenas pelo preço que foi pago, mas por todo o peso que envolve a contratação. Com participação significativa nos últimos dois títulos da Taça Libertadores, Patrick dá um salto de qualidade chamativo no meio-campo do Botafogo, um dos setores que mais passarão por mudanças com Luís Castro, futuro treinador da equipe.

– É um projeto muito bom, desde que tive o convite compartilhei com a minha família tudo que estava se passando. Todos gostamos do projeto, sabemos que o Botafogo pode estar num nível muito alto e com esse novo projeto vamos lutar por grandes campeonatos, onde o Botafogo tem que estar - afirmou Patrick, em entrevista à "BotafogoTV".

A ambição do Botafogo já é retornar do Brasileirão vindo de uma Série B e brigar por vaga em competições internacionais. Contratações como Patrick de Paula sinalizam que as palavras de John Textor estão sendo transformadas em ações.

No caso de Patrick de Paula, isso mostra que o jogador busca ser protagonista do próprio futebol. Ao surgir com grande holofote e perder espaço com Abel Ferreira no Palmeiras, ele terá liberdade de sobra para ser o atleta de outrora.