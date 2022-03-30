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futebol

'Novo De Bruyne' está na mira do Milan para a próxima temporada

De Ketelaere joga no Club Brugge e tem contrato com equipe belga até 2024...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 10:51

Publicado em 30 de Março de 2022 às 10:51

De Ketelare, conhecido na Europa também como o "novo De Bruyne", está na mira do Milan para a próxima temporada, segundo o "La Gazzetta dello Sport". O atleta tem contrato com o Club Brugge até 2024, mas uma transferência deve rondar os 35 milhões de euros (R$ 184,5 milhões).O jovem de 21 anos é comparado com o grande craque da Bélgica por atuar no meio de campo e ser o diferencial de sua equipe. Na atual temporada, o camisa 90 participou de 41 jogos, balançou as redes dos adversários em 17 oportunidades e contribuiu com nove assistências.
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Além disso, a promessa também já começa a ganhar espaço na seleção comandada por Roberto Martínez. A estreia da joia aconteceu em novembro de 2020, mas já foi convocado para estar no elenco da Bélgica nos últimos sete jogos e já anotou um gol.
Uma das curiosidades de De Ketelaere é que entre os 10 e 16 anos, o atleta conciliava o futebol com o tênis, onde diziam ter muito futuro. No entanto, o jogador optou por deixar as raquetes e se dedicar a bola nos pés, onde vem tendo sucesso apesar da pouca idade.
Crédito: DeKetelaerejáacumulaconvocaçõescomaBélgica(KENZOTRIBOUILLARD/AFP

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