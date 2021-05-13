Novo contrato de Xavi com o Al-Sadd tem multa em caso de ida ao Barcelona

Crédito: Karim Jaafar / AFP

Os rumores de que Xavi deixaria o Al-Sadd não eram verdadeiros. De contrato renovado por duas temporadas, o ex-meio-campista terá que pagar uma multa caso deixe o clube árabe para treinar o Barcelona, informa o AS.

> Buffon anunciou a sua saída da Juventus! Confira 25 veteranos que ficarão sem clube ao final da temporadaTambém existe uma possibilidade do presidente do Al-Sadd perdoar a dívida caso Xavi queira sair para o Barça. O valor econômico é considerado "relativamente simbólico" por pessoas próximas ao jogador.

A multa é vista como simbólica. No clube, os dirigentes entendem que, para Xavi rumar ao Barcelona, seria uma ideia em consenso envolvendo todas as partes.

No cargo do Barcelona, Ronald Koeman balança. Após eliminação na Liga dos Campeões, o holandês não é visto com bons olhos. Os tropeços recentes em La Liga são levados em consideração também.