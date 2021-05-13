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futebol

Novo contrato de Xavi com o Al-Sadd tem multa em caso de ida ao Barcelona

De acordo com o jornal AS, o ex-jogador dos culés terá que indenizar o clube árabe caso vá treinar os espanhóis. Existe a possibilidade do presidente perdoar a dívida...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 11:05

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 11:05
Crédito: Karim Jaafar / AFP
Os rumores de que Xavi deixaria o Al-Sadd não eram verdadeiros. De contrato renovado por duas temporadas, o ex-meio-campista terá que pagar uma multa caso deixe o clube árabe para treinar o Barcelona, informa o AS.
> Buffon anunciou a sua saída da Juventus! Confira 25 veteranos que ficarão sem clube ao final da temporadaTambém existe uma possibilidade do presidente do Al-Sadd perdoar a dívida caso Xavi queira sair para o Barça. O valor econômico é considerado "relativamente simbólico" por pessoas próximas ao jogador.
A multa é vista como simbólica. No clube, os dirigentes entendem que, para Xavi rumar ao Barcelona, seria uma ideia em consenso envolvendo todas as partes.
No cargo do Barcelona, Ronald Koeman balança. Após eliminação na Liga dos Campeões, o holandês não é visto com bons olhos. Os tropeços recentes em La Liga são levados em consideração também.
Pelo Barcelona, Xavi atuou em 767 partidas, marcou 85 gols e deu 184 assistências. Ele conquistou uma Copa do Mundo pela Espanha. Pelo Barcelona, somou quatro Ligas dos Campeões, oito La Liga, três Copas da Espanha, oito Supercopas da Espanha, dois Mundiais de Clubes e duas Supercopas da Uefa.

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