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futebol

Novo contratado, Ciel projeta temporada no Tombense: 'Estou pronto para corresponder'

Veterano de 39 anos foi destaque do Sampaio Corrêa e um dos artilheiros do país em 2021...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 20:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 20:18
Grande nome do Sampaio Corrêa e um dos destaques ofensivos da temporada 2021, Ciel já balançou a rede pelo seu novo clube. O atacante marcou um dos gols na vitória por 3 a 0 do Tombense-MG sobre a Desportiva Ferroviária, em jogo-treino disputado no Estádio Soares de Azevedo. Com 33 gols no último ano e 23 na temporada (o jogador foi artilheiro da Copa Fares Lopes de 2021 em competição válida por 2020), o atacante falou sobre a sua expectativa no ano de 2022.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Mineiro
- Tive uma das temporadas mais goleadoras da minha carreira no último ano. Sou muito grato aos clubes que defendi e também aos meus companheiros que me ajudaram. Agora tenho mais esse grande desafio na minha carreira. Defender o Tombense será mais uma oportunidade de ouro que vou ter e estou pronto para corresponder. Vou dar o máximo para dar alegria ao nosso torcedor - disse.
+ Marlos, Diego Costa, Romero… Veja os 15 jogadores mais valiosos sem contrato
Ciel e os demais companheiros já se preparam para a estreia do clube no Campeonato Mineiro, que acontecerá nesta quarta-feira, na partida diante do Pouso Alegre FC, no Estádio Almeidão.
Crédito: Cielemaçãopeloseunovoclube(Foto:Divulgação

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