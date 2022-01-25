Novo contratado, Ciel projeta temporada no Tombense: 'Estou pronto para corresponder'

Grande nome do Sampaio Corrêa e um dos destaques ofensivos da temporada 2021, Ciel já balançou a rede pelo seu novo clube. O atacante marcou um dos gols na vitória por 3 a 0 do Tombense-MG sobre a Desportiva Ferroviária, em jogo-treino disputado no Estádio Soares de Azevedo. Com 33 gols no último ano e 23 na temporada (o jogador foi artilheiro da Copa Fares Lopes de 2021 em competição válida por 2020), o atacante falou sobre a sua expectativa no ano de 2022.

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- Tive uma das temporadas mais goleadoras da minha carreira no último ano. Sou muito grato aos clubes que defendi e também aos meus companheiros que me ajudaram. Agora tenho mais esse grande desafio na minha carreira. Defender o Tombense será mais uma oportunidade de ouro que vou ter e estou pronto para corresponder. Vou dar o máximo para dar alegria ao nosso torcedor - disse.

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Ciel e os demais companheiros já se preparam para a estreia do clube no Campeonato Mineiro, que acontecerá nesta quarta-feira, na partida diante do Pouso Alegre FC, no Estádio Almeidão.