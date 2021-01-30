Novo clube da Mooca, Ibrachina se destaca nas categorias de base e vence Juventus em amistoso

Crédito: Divulgação/Ibrachina

A Mooca, tradicional bairro de São Paulo, ganhou recentemente mais uma equipe para o cenário das categorias de base no futebol, o clube tem como donos os irmãos Henrique Law e Thomas Law.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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O Ibrachina FC tem times nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20. Nessa semana a equipe conquistou expressivos resultados com o time sub-20. Em amistoso visando a preparação para o Paulista sub-20 o clube recém-formado enfrentou o Juventus.

No primeiro jogo, na última quarta-feira, empataram em 2 a 2. Já na sexta-feira da mesma semana, o Ibrachina levou a melhor e venceu por 2 a 0. Um dos responsáveis pelo projeto falou sobre a importância do resultado.

- Foi muito importante porque agora a Mooca ganha um novo time, em três semanas de montagem da equipe sub 20 já vencemos um clube de tanta tradição como Juventus - disse Gilberto Tavares, diretor de futebol do clube