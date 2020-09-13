Novo Chelsea encara Brighton na estreia do Campeonato Inglês

O Chelsea começa a temporada com grandes expectativas após realizar grandes contratações nesta janela de transferências. A equipe londrina estreia no Campeonato Inglês contra o Brighton nesta segunda-feira, às 16h15 (horário de Brasília), e promete brigar pelo título no segundo ano sob comando do técnico Frank Lampard.O treinador está confiante de que o time está no mesmo nível de Liverpool e Manchester City para competir pela taça e se mostra muito feliz com os reforços em setores chaves no plantel.
- Nos últimos dias, treinamos com os novos jogadores e todos estão entusiasmados e focados no momento. A forma como Mason (Mount) treinou depois que voltou da Inglaterra me mostra que quando eu falo que jogadores vão reagir de forma positiva e melhorar seus jogos, Mason é um deles. Atletas com a mentalidade certa irão melhorar seu jogo.
O inglês está confiante para a partida fora de casa contra um time limitado e que brigou para não ser rebaixado na última temporada. O Brighton é zebra, mas tentará aproveitar o início do novo trabalho dos Blues para surpreender e arrancar pontos. Enquanto isso, o Chelsea busca brigar pelo título que ficou longe na última campanha.