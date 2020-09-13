futebol

Novo Chelsea encara Brighton na estreia do Campeonato Inglês

Técnico Frank Lampard disse que novas contratações deve elevar nível de jogo de atletas que estavam no elenco na última temporada e foca em briga pelo título da Premier League...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 11:40

LanceNet

Crédito: Frank Lampard está satisfeito com as novas contratações do Chelsea para a temporada (AFP
O Chelsea começa a temporada com grandes expectativas após realizar grandes contratações nesta janela de transferências. A equipe londrina estreia no Campeonato Inglês contra o Brighton nesta segunda-feira, às 16h15 (horário de Brasília), e promete brigar pelo título no segundo ano sob comando do técnico Frank Lampard.O treinador está confiante de que o time está no mesmo nível de Liverpool e Manchester City para competir pela taça e se mostra muito feliz com os reforços em setores chaves no plantel.
- Nos últimos dias, treinamos com os novos jogadores e todos estão entusiasmados e focados no momento. A forma como Mason (Mount) treinou depois que voltou da Inglaterra me mostra que quando eu falo que jogadores vão reagir de forma positiva e melhorar seus jogos, Mason é um deles. Atletas com a mentalidade certa irão melhorar seu jogo.
O inglês está confiante para a partida fora de casa contra um time limitado e que brigou para não ser rebaixado na última temporada. O Brighton é zebra, mas tentará aproveitar o início do novo trabalho dos Blues para surpreender e arrancar pontos. Enquanto isso, o Chelsea busca brigar pelo título que ficou longe na última campanha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

