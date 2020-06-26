Novo Centro de Treinamento do CSA não deve ser mais em Rio Largo

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As instalações para os treinos do CSA, antes certas para serem erguidas na cidade de Rio Largo, Região Metropolitana de Maceió, parecem não estar mais nos planos da diretoria do clube.

Isso pelo menos de acordo com o que foi falado pelo presidente do Azulão, Rafael Tenório, em entrevista que concedeu a 'Rádio Maceió' onde falou em tom de procura por outros terrenos para constituir o Centro de Treinamento Gustavo Paiva.

O principal impedimento para manter a estrutura do CSA na cidade seria o aumento dos valores de terreno que teriam sido notados pelo presidente em visita recente ao local. Além disso, a dificuldade de aprovação da construção junto a Câmara Municipal também teria sido obstáculo que inviabiliza as obras:

- Quando decidimos que seria em Rio Largo, começamos a procurar alguns terrenos na cidade, porém, olhando as áreas, certos donos de terrenos aumentaram o valor dos locais, tornando inviável para o clube. Não podemos pagar mais do que o recebido na indenização. Por conta disso, fomos procurar outros possíveis locais.

Nesse momento, a área que parece ser mais do agrado de Rafael Tenório seria na beira da rodovia que dá acesso do bairro Benedito Bentes (dentro de Maceió) ao Aeroporto Zumbi dos Palmares. Ponto esse, inclusive, que motivou o clube do Mutange a constituir morada em Rio Largo pensando na logística intensa de viagens a outros estados.