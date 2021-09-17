Novidade Tricolor: Fluminense anuncia nova patrocinadora master das categorias de base

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense anunciou, nesta sexta-feira, a nova patrocinadora master das categorias Sub-15, 17, 20 e 23. Trata-se da Avanutri, empresa líder no mercado de tecnologia para avaliação física, nutricional, e Recovery de alta performance. Com isso, a marca irá estampar o uniforme dos Moleques de Xerém e o contrato da parceria terá duração até o dia primeiro de fevereiro de 2023.Além disso, a Avanutri vai construir em Xerém um centro de recovery. De acordo com a nota do anúncio, a empresa irá desenvolver esse centro com os mais modernos recursos e uma infraestrutura exclusiva para cuidar da saúde musculoesquelética e o desempenho dos atletas.

- Estamos felizes, pois trata-se de uma empresa reconhecida no mercado e especialista em recovery e performance esportiva. O futebol está em constante evolução e é importante estarmos sempre nos atualizando e trazendo novas tecnologias e equipamentos para Xerém - comemorou Antônio Garcia, diretor da base, em resposta ao site oficial do clube.

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A parceria também pretende ajudar o futebol profissional ao trazer novos equipamentos no departamento de fisioterapia e fisiologia no Centro de Treinamento Carlos Castilho.

- O Fluminense é reconhecidamente o maior celeiro de formação de craques do país e a Avanutri tem em seu DNA incentivar e potencializar os resultados desses talentos, dando acesso a equipamentos de última geração, tanto no CT quanto nas concentrações, otimizando o pré-jogo e acelerando a recuperação pós-jogo. Com a excelência do departamento médico do clube, os resultados serão percebidos a curto prazo. Temos orgulho em ser a patrocinadora master das categorias de base do Fluminense. O cenário atual comprova o quanto é imprescindível a utilização da tecnologia no esporte, e a nossa empresa tem muito a somar com essa parceria - disse Rodrigo Santana, CEO da empresa.

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