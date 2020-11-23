Nove times já estão na próxima fase: o resumo da rodada da Copa Paulista

Crédito: Matheus Dahsan/ Marília AC.

No último final de semana, a 5ª rodada da fase de grupos da Copa Paulista de 2020 ocorreu nas cidades do estado de São Paulo. Com os resultados, nove equipes garantiram a classificação para a segunda fase do torneio. Marília, Botafogo-SP, Ferroviária, Comercial-SP, Água Santa, Portuguesa, Portuguesa Santista, São Bernardo e XV de Piracicaba disputarão as oitavas de final.

Vale lembrar que os 20 times participantes foram divididos em cinco grupos e disputam seis rodadas nessa fase. Os três primeiros de cada chave avançam, além do melhor entre os quarto colocados. Todas as partidas da rodada decisiva acontecerão simultaneamente, na quarta-feira (25), às 15h.

Pelo grupo 1, Marília e Botafogo-SP já estão classificados. Enquanto o Mac venceu o Novorizontino por 3 a 0, jogando no Abreuzão, o Botafogo se classificou após empatar em 1 a 1 com o Rio Preto, fora de casa. Ambos estão com nove pontos, mas o Marília tem uma vitória a mais. No último jogo da primeira parte da competição, os dois se enfrentam, no estádio Santa Cruz, para disputar a liderança do grupo. Agora, Novorizontino e Rio Preto jogam pela terceira vaga.

Já pela segunda chave, o Comercial-SP venceu o Atibaia por 2 a 0, jogando em Ribeirão Preto, e é o primeiro colocado com 8 pontos. A equipe viaja até Araraquara para definir sua posição final, contra a Ferroviária.

O time da Fonte Luminosa é o segundo do grupo 2, com 7 pontos. Como não pode mais ser alcançado pelo lanterna Atibaia, também já está nas oitavas. A briga pela liderança será no confronto direto com o Comercial. O Velo Clube, terceiro com 6 pontos, pode até empatar com o Atibaia para passar.

Com 15 pontos, o XV de Piracicaba lidera o terceiro grupo da competição e joga as oitavas. O Nhô Quin foi até Osasco para derrotar o Audax por 2 a 1. Primavera-SP, Inter de Limeira e Audax-SP brigam por duas vagas.

Portuguesa Santista e São Bernardo, com 10 e 9 pontos, respectivamente, são os dois primeiros classificados do grupo 4. Os dois garantiram o acesso após empatarem por 1 a 1, jogando no Ulrico Mursa, em Santos. Ponte Preta e Juventus são os outros dois times da chave. Só um avança.

Fechando as chaves, Portuguesa e Água Santa são os dois primeiros classificados do grupo 5. A Lusa derrotou o Nacional fora de casa e o Água derrotou o Guarani, em Campinas. Com 13 pontos, o time do Canindé já garantiu a primeira colocação.