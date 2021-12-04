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Novas lideranças: como Menin faz importante sobrenome do Atlético-MG ser 'esquecido' com o tempo

O Galo vive um momento em que o torcedor tem novas "idolatrias" fora de campo, com o empresário Rubens Menin, que injetou dinheiro no clube...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 17:11

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 17:11

"Já tomou café hoje, papai?" ou "Já tomou a vacina contra Covid, Menin". Essas são algumas brincadeiras dos torcedores do Atlético com o empresário Rubens Menin, que é um dos principais nomes do Galo, com investimentos enormes e peça principal neste novo momento do clube. Isso, inclusive, faz um importante sobrenome ligado ao clube ficar em segundo plano.
Alexandre Kalil, ex-Presidente do Atlético-MG, responsável pela conquista das Copas Libertadores e do Brasil, em 2013 e 2014, respectivamente, vai ficando (e precisa do gerúndio) esquecido pelo torcedor atleticano. Kalil, que era até pouco tempo tido como o maior presidente da história do Galo tem, aos poucos, perdido seu posto.
Curiosamente, Alexandre Kalil dá o título de "melhor presidente da história do Galo" ao pai, Elias Kalil, que morreu em 1993, aos 63 anos. Kalil pai foi mandatário no Galo entre 1980 e 1985, conquistou cinco campeonatos mineiros, mas seu grande feito foi comprar a área onde hoje está a Cidade do Galo - um dos melhores centros de treinamentos do mundo.Por outro lado, Menin - com um jeito bastante mineiro a propósito - faz seu nome ficar marcado na história do Atlético. Mesmo sem ser presidente, Rubens Menin é membro do conhecido grupo dos 4 R'S - grupo de empresários que ajudam o Atlético neste momento, sendo eles Rubens e Rafael Menin (pai e filho), Renato Salvador e Ricardo Guimarães.
Se o pai de Kalil foi o responsável pela aquisição do local onde o Galo treina atualmente, Menin é o grande nome por viabilizar a nova casa do Atlético. A Arena MRV está em construção, com previsão de término em 2023. O terreno onde será o estádio foi doado por Rubens Menin e é avaliado em R$ 50 milhões, segundo site da MRV Engenharia.
Além disso, após a confirmação da construção do estádio, a empresa MRV, do empresário Rubens Menin, comprou os naming rights do local por R$ 60 milhões, com direitos de usar o nome por 10 anos válidos a partir de 2020.
Se for olhar os títulos, Menin já está perto de superar. Isso porque não é de agora que o empresário faz suas contribuições financeiras. A diferença é que agora ele está mais empenhado e com o filho, Rafael Menin, ambos focados em fazer o Atlético melhor e mais profissional.
E se a família Kalil tem a responsabilidade de títulos de expressão como Copa Libertadores 2013, Recopa e Copa do Brasil 2014, os Menins já faturaram um Brasileirão e aguardam ansiosamente pelas finais da Copa do Brasil e SuperCopa do Brasil.
O fato é: o Atlético está bem servido e não vai parar por aí. A expectativa é de um time mais forte em 2022 e o sonho é de mais títulos nos próximos anos. Festejam as famílias Menin e Kalil que são atleticanas.
Crédito: "PapaiMenin",ou"VovôMenin"viraramapelidosdereverênciaparaotorcedoralvinegro-(Divulgação/MRV

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