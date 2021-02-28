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Nova temporada, novo treinador: São Paulo recebe o Botafogo-SP com o início de novos ciclos

A partida marca a estreia de Hernán Crespo no Tricolor e o início da temporada de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 09:00

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 09:00

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo recebe, neste domingo (28), às 19h, no Morumbi, o Botafogo-SP, em confronto válido pela primeira rodada do Paulistão de 2021, numa partida que marca alguns começos. O mais marcante desses começos é o de Hernán Crespo como treinador da equipe. Assim, o Tricolor terá, nesta partida, as primeiras impressões do argentino como técnico do time.O novo comandante do São Paulo assinou com o clube por dois anos e a expectativa da torcida e da direção é de que ele traga grandes conquistas para o Tricolor.
Recentemente, Crespo foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Defensa y Justicia, da Argentina. Além do sucesso na competição, seu estilo de jogo ofensivo e dinâmico chama a atenção. Contra o Botafogo-SP, o argentino espera mostrar a que veio.
O duelo marca também o início de uma nova temporada para o São Paulo, na qual o time espera sair de um jejum de quase 9 anos sem levantar uma taça. O Paulistão pode ser a oportunidade perfeita pro clube voltar a se sagrar campeão e o novo treinador já afirmou que entrará de olho no título.Com apenas dois treinos, um na última sexta (26) e o outro no último sábado (27), o novo treinador ainda não teve muito tempo para implementar seu estilo de jogo, mas garante que não tratará a competição como uma fase de testes e que, por estar no São Paulo, deve entrar para vencer sempre.
O Tricolor tem, portanto, novos ciclos que serão iniciados na partida contra o Botafogo-SP, mas cabe ao time fazer esse primeiro capítulo ser escrito de forma positiva.

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