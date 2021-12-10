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Nova realidade! Veja como o rebaixamento pode afetar as finanças do Grêmio

Para atuar na Série B, o Tricolor vai precisar se acostumar com pouco dinheiro em seu caixa na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 10:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 10:00

Fim do martírio para o torcedor do Grêmio. Após semanas e muitas rodadas do Brasileirão, o Tricolor foi rebaixado para a Série B nesta quinta-feira ao vencer o Atlético-MG e ver o Juventude derrotar o Corinthians, no Alfredo Jaconi.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada FATURAMENTO​Diferentemente de outros anos, a Série B tem machucado muito os gigantes nacionais. A partir da próxima temporada, o Tricolor será um dos clubes afetados financeiramente e precisa ter a cabeça no lugar para não entrar em parafuso.
COTA DE TV
O principal choque é a cota de TV para disputar a Série B. De acordo com o jornalista Rodrigo Mattos, do UOL, o Grêmio terá uma cota de R$ 40 milhões para disputar a competição.
MUDANÇAS NO ELENCO
Diante da dificuldade nas contas, uma das missões da diretoria é abrir o elenco e negociar jogadores com alto salário e, até mesmo, vender algumas peças mais jovens ao futebol do exterior.
INVESTIMENTOS MENORES
Naturalmente, com menores receitas, o Grêmio terá de fazer investimentos menores pensando no planejamento para a Série B.
NOVA REALIDADE
Acostumado a disputar a Libertadores nos últimos anos, o Grêmio agora vai viver uma nova realidade, com orçamento menor voltado para o retorno à elite do futebol nacional. É tempo de reconstrução.
Crédito: GrêmionãoconseguiuevitarorebaixamentoparaaSérieB(Foto:RicardoRimoli/LANCEPRESS!

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