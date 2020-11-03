Nova liderança, brigas e grandes defesas: o resumo da rodada 10 da Série D

Crédito: Maria Paula Laguna/ Assessoria Novorizontino

A décima rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro 2020 aconteceu no final de semana e movimentou a tabela da competição. Divididas em oito grupos regionais, as equipes foram a campo sábado, domingo e segunda-feira. Ao todo, são 14 partidas nesta fase de grupos, e os quatro primeiros de cada chave avançam para o mata-mata.

O time do Ji-Paraná-RO sofreu uma derrota para o Fast-AM, em Manaus, por um placar de 3 a 2. Com o resultado, o time amazonense chegou à terceira colocação do grupo 1 e pode se classificar para o mata-mata. Pelo mesmo resultado, o Independente-PA (7º) bateu o líder Bragantino-PA.

Já pelo segundo grupo do campeonato, jogando no estádio Albertão, em Teresina, River e Altos protagonizaram um clássico piauiense atípico. O zagueiro Giovani, do River, e o atacante Jânio, do Altos, se envolveram em uma confusão no final da partida e foram expulsos. Além desse destaque negativo, o goleiro Marcelo fez defesas incríveis e contribuiu para o resultado da partida: vitória do Altos por 2 a 1. O Jacaré do Piauí é o líder do grupo 2 e já está matematicamente classificado para a próxima fase. O River é o quarto.

Jogando na Arena das Dunas, pelo grupo 3 da Série D, América-RN (1º) e Globo FC-RN (6º) não saíram do zero. ABC-RN e Potiguar de Mossoró-RN se enfrentaram no Frasqueirão. O Alvinegro Potiguar venceu por 3 a 1 e lidera a chave 4. O Aparecidense-GO venceu o Águia Negra-MS por 1 a 0 e é o primeiro do grupo 5.

Em Brasília, pelo grupo 6, o líder Gama-DF foi derrotado em casa pelo Tupynambás, quinto colocado, pelo placar de 3 a 1. Já o Brasiliense-DF (2º), foi até o estado do Tocantins enfrentar o time do Palmas-TO (8º) e venceu por 3 a 0.

Entrando na chave dos paulistas, Ferroviária e Mirassol se enfrentaram na segunda-feira (2), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e o time da casa venceu por 1 a 0, com gol de Tiago Marques e assumiu a ponta. Enquanto a Ferroviária lidera o grupo 7 com 20 pontos, o Mirassol aparece na quarta colocação, com 16.

Fechando o resumo da 10ª rodada da D, Novorizontino e São Caetano entraram em campo no domingo (1), na cidade de Novo Horizonte, e o time da casa venceu Por 2 a 0, com gols de Caio Monteiro e Batista. O Tigre é o primeiro do oitavo grupo, com 24 pontos. Já o Azulão é o lanterna, com apenas 5 pontos, e vive situação complicada no nacional.