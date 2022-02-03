Nova lesão muscular pode antecipar aposentadoria de Sergio Ramos

Contratado no início da temporada pelo Paris Saint-Germain, Sergio Ramos tem sofrido com lesões na passagem pelo clube francês. De acordo com o jornal 'Le Parisien', a nova contusão muscular do zagueiro de 35 anos, pode fazer o jogador espanhol pendurar a chuteira mais cedo que o previsto.+ Barcelona deixa Daniel Alves de fora da lista de inscritos da Europa League; veja a lista

Desde que chegou ao PSG, em julho de 2021, Sergio Ramos só jogou cinco partidas, sendo apenas duas completas. Revelado pelo Sevilla, o zagueiro fez história no Real Madrid por mais de 15 anos, com inúmeros títulos conquistados. O médico da seleção francesa falou sobre o jogador.

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- É um tipo de lesão muito complicada, porque é difícil avaliar realmente a sua evolução. Sem entrar em demasiados detalhes, é preciso considerar o envelhecimento do músculo e as entradas que sofreu durante as 19 temporadas ao mais alto nível - comentou o médico ao veículo.