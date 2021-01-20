Nova Iguaçu vence o Sampaio Corrêa-RJ e assume a liderança isolada da Seletiva do Carioca

Crédito: Úrsula Nery/Agência FERJ

Na ensolarada tarde do Rio de Janeiro, o Nova Iguaçu derrotou o Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 1 e se isolou na liderança da Seletiva do Campeonato Carioca com seis pontos. A partida foi disputada no estádio Lourival Gomes, em Saquarema. Gustavo (artilheiro da competição com 3 gols) e Nirley marcaram para o time da Baixada, enquanto Patrick balançou a rede para os donos da casa.

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Na próxima rodada, o Nova Iguaçu encara o América, no Giulite Coutinho, em Mesquita, no sábado, às 15h30. No mesmo dia e horário, o Galinho da Serra enfrenta o Americano, em Cardoso Moreira, no Ferreirão.

Vale destacar que das 17 equipes que participam do Campeonato Carioca, seis disputam a seletiva (1ª fase) no sistema de turno e returno. Com isso, o primeiro colocado avança à Taça Guanabara, enquanto as outras cinco jogarão a Série A2 do Carioca 2021.

Tudo igual! Cabofriense e América ficam no empate

No Correão, Cabofriense e América ficaram no 0 a 0 pela segunda rodada da Seletiva do Carioca. Com o resultado, a equipe da Região dos Lagos conquista o seu primeiro ponto no torneio, enquanto os visitantes empataram a segunda seguida na competição.

A Cabofriense volta a campo no próximo sábado diante do Friburguense, também no Correão, às 15h30, enquanto o América recebe o líder Nova Iguaçu, no Giulite Coutinho, no mesmo horário. Cabofriense e América ficaram no 0 a 0 (Juliana Oliveira/America Rio)Empate no Eduardo Guinle entre Friburguense e Americano

No último jogo da tarde, pela seletiva do Campeonato Carioca, Friburguense e Americano empataram por 1 a 1 no estádio Eduardo Guinle. Lucas Duarte abriu o placar para o time de Campos dos Goytacazes, porém Jhonatan Marino empatou para o time serrano.