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Nova Iguaçu vence o Sampaio Corrêa-RJ e assume a liderança isolada da Seletiva do Carioca

Equipe da Baixada Fluminense mantém o 100% de aproveitamento com 6 pontos em dois jogos e se aproveita do empate entre Americano e Friburguense para se isolar na ponta...
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Publicado em 

20 jan 2021 às 20:46

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 20:46

Crédito: Úrsula Nery/Agência FERJ
Na ensolarada tarde do Rio de Janeiro, o Nova Iguaçu derrotou o Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 1 e se isolou na liderança da Seletiva do Campeonato Carioca com seis pontos. A partida foi disputada no estádio Lourival Gomes, em Saquarema. Gustavo (artilheiro da competição com 3 gols) e Nirley marcaram para o time da Baixada, enquanto Patrick balançou a rede para os donos da casa.
> Confira a tabela atualizada da Preliminar do Carioca 2020 e simule os resultados
Na próxima rodada, o Nova Iguaçu encara o América, no Giulite Coutinho, em Mesquita, no sábado, às 15h30. No mesmo dia e horário, o Galinho da Serra enfrenta o Americano, em Cardoso Moreira, no Ferreirão.
Vale destacar que das 17 equipes que participam do Campeonato Carioca, seis disputam a seletiva (1ª fase) no sistema de turno e returno. Com isso, o primeiro colocado avança à Taça Guanabara, enquanto as outras cinco jogarão a Série A2 do Carioca 2021.
Tudo igual! Cabofriense e América ficam no empate
No Correão, Cabofriense e América ficaram no 0 a 0 pela segunda rodada da Seletiva do Carioca. Com o resultado, a equipe da Região dos Lagos conquista o seu primeiro ponto no torneio, enquanto os visitantes empataram a segunda seguida na competição.
A Cabofriense volta a campo no próximo sábado diante do Friburguense, também no Correão, às 15h30, enquanto o América recebe o líder Nova Iguaçu, no Giulite Coutinho, no mesmo horário. Cabofriense e América ficaram no 0 a 0 (Juliana Oliveira/America Rio)Empate no Eduardo Guinle entre Friburguense e Americano
No último jogo da tarde, pela seletiva do Campeonato Carioca, Friburguense e Americano empataram por 1 a 1 no estádio Eduardo Guinle. Lucas Duarte abriu o placar para o time de Campos dos Goytacazes, porém Jhonatan Marino empatou para o time serrano.
Com o resultado, o time de Campos segue invicto, porém perdeu a ponta na tabela para o Nova Iguaçu e soma quatro pontos. Por outro lado, a equipe de Nova Friburgo conquistou o primeiro ponto a competição, mas segue na lanterna.

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