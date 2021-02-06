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Nova Iguaçu vence o Sampaio Corrêa e lidera fase preliminar do Carioca

Em outro jogo deste sábado, o Americano venceu o Friburguense por 2 a 1 e se manteve vivo na disputa de uma vaga no Campeonato...
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Publicado em 

06 fev 2021 às 19:42

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 19:42

Crédito: Nova Iguaçu garantiu mais uma rodada na liderança da fase preliminar do Carioca - Reprodução Twitter
Nesta sábado, o Nova Iguaçu garantiu mais uma rodada na liderança da fase preliminar do Campeonato Carioca ao vencer o Sampaio Corrêa por 1 a 0 em jogo válido pela sétima rodada, no Laranjão. O gol da vitória foi marcado por Anderson Künzel.
Confira e simule a classificação do Brasileirão
Com o resultado, o Nova Iguaçu chegou a 16 pontos na tabela. Por outro lado, o Sampaio Corrêa tem oito pontos e está em quarto lugar. As equipes voltam aos gramados nesta quarta-feira, às 15h30, o Nova Iguaçu encara o Americano, no Laranjão. Já o Smapaio Corrêa joga em casa contra o Americano.
Americano 2 x 1 FriburguenseOutro time que deu um passo importante para se manter vivo, com chances de classificação foi o Americano. A equipe venceu o Friburguense por 2 a 1. Di María, fez valer o nome de craque, e marcou duas vezes na partida. André descontou para o time da Região Serrana.
Com dez pontos, o Americano assumiu a terceira posição. O Friburguense tem um ponto e está na última posição na tabela. Nesta quarta-feira, às 15h30, o Friburguense enfrenta a Cabofriense.

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