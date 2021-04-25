Nova Iguaçu vence o Bangu na última rodada da Taça Guanabara

Na tarde deste domingo, o Nova Iguaçu venceu o Bangu por 1 a 0, no estádio de Moça Bonita, em partida válida pela décima primeira rodada da Taça Guanabara. O único gol do jogo foi marcado por Canela aos 39 minutos da etapa final.
Com o resultado, o Nova Iguaçu garante a sexta posição da competição. Isso porque, mesmo que o Botafogo vença o Macaé, o time da Baixada ainda continuaria com mais vitórias do que o Alvinegro.
Agora, a Laranja Mecânica da Baixada aguarda o resultado da partida entre Macaé e Botafogo para saber se enfrenta o próprio Glorioso ou o Madureira na semifinal da Taça Rio.
O Bangu, por sua vez, termina a competição na décima colocação com apenas seis pontos conquistados. Assim, o Alvirrubro não garantiu vaga nas semifinais do Carioca, como também não garantiu na Taça Rio.