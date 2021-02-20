Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nova Iguaçu empata nos acréscimos e garante acesso para o Campeonato Carioca

Gol do zagueiro Gilberto colocou a equipe de volta a divisão de elite do futebol carioca depois de seis anos....
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2021 às 20:51

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 20:51

Crédito: Nova Iguaçu volta ao Campeonato Carioca depois de seis anos. Reprodução Twitter
O Nova Iguaçu está de volta a fase principal do Campeonato Carioca. Em jogo com clima de decisão, time mandante arranca o empate da Cabofriense aos 51 da etapa final e finaliza Seletiva em primeiro lugar.
> Confira a tabela da Seletiva
A equipe da baixada começou tensa, assim, nos primeiros minutos só dava a Cabofriense. Dessa forma, o melhor ataque da competição se mostrou eficaz aos 15 minutos: após cobrança de escanteio Alex Vinicius desviou bem e abriu o placar no Laranjão.
Porém, o time da Região dos Lagos se acomodou com o placar, abaixou o ritmo e começou a ser pressionado. Com isso, o Nova foi pra cima, mas muito desorganizado em campo não conseguiu o empate no primeiro tempo.Na etapa final o clima ficou tenso. A equipe da casa atacava a todo custo, no entanto, já nos acréscimos quase viu a Cabofriense sacramentar o placar após Coutinho, em contra-ataque, desperdiçar chance claríssima. E quem não faz, leva. Dois minutos depois, Gilberto completou cruzamento de escanteio e fez o gol do "título" do Nova Iguaçu. Os outros jogos da 10ª rodada foram:
Sampaio Corrêa-RJ 1 x 0 Friburguense Alexandre fez de pênalti e o Sampaio se manteve na terceira colocação. O time do Friburguense acabou a seletiva sem nenhuma vitória. Ambas as equipes vão disputar a recém-criada Série A2.
America-RJ 3 X 1 Americano​No primeiro jogo após a saída do meia Richarlyson - rescindiu o contrato após sete jogos disputados e um gol -, Pedro, Gustavo e Guilherme marcaram para o America, enquanto Mateus diminuiu para os visitantes. Com o resultado, as equipes trocaram de posição na tabela: America no 4º lugar e Americano no 5º.​

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
IRPF 2026: veja como checar dados fornecidos pelas empresas para a declaração
Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres no ES podem ser responsabilizados
Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados