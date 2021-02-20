Nova Iguaçu empata nos acréscimos e garante acesso para o Campeonato Carioca

Crédito: Nova Iguaçu volta ao Campeonato Carioca depois de seis anos. Reprodução Twitter

O Nova Iguaçu está de volta a fase principal do Campeonato Carioca. Em jogo com clima de decisão, time mandante arranca o empate da Cabofriense aos 51 da etapa final e finaliza Seletiva em primeiro lugar.

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A equipe da baixada começou tensa, assim, nos primeiros minutos só dava a Cabofriense. Dessa forma, o melhor ataque da competição se mostrou eficaz aos 15 minutos: após cobrança de escanteio Alex Vinicius desviou bem e abriu o placar no Laranjão.

Porém, o time da Região dos Lagos se acomodou com o placar, abaixou o ritmo e começou a ser pressionado. Com isso, o Nova foi pra cima, mas muito desorganizado em campo não conseguiu o empate no primeiro tempo.Na etapa final o clima ficou tenso. A equipe da casa atacava a todo custo, no entanto, já nos acréscimos quase viu a Cabofriense sacramentar o placar após Coutinho, em contra-ataque, desperdiçar chance claríssima. E quem não faz, leva. Dois minutos depois, Gilberto completou cruzamento de escanteio e fez o gol do "título" do Nova Iguaçu. Os outros jogos da 10ª rodada foram:

Sampaio Corrêa-RJ 1 x 0 Friburguense Alexandre fez de pênalti e o Sampaio se manteve na terceira colocação. O time do Friburguense acabou a seletiva sem nenhuma vitória. Ambas as equipes vão disputar a recém-criada Série A2.