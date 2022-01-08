Nottingham Forest x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

O Arsenal visita o Nottingham Forest, neste domingo, às 14h10, em jogo válido pela terceira fase da Copa da Inglaterra (só de ida), que tem 32 jogos e 64 times. Com 14 títulos, o time londrino é o maior campeão da competição, enquanto o Nottingham tem apenas dois. O confronto vai ter transmissão da ESPN Brasil. FICHA TÉCNICA
Nottingham Forest x ArsenalCopa da Itália/FA Cup - Terceira fase
Data e horário: 09/01/2022, às 14h10Local: Estádio City Ground, em Nottingham (ING)Onde assistir: ESPN BrasilÁrbitro: Craig Pawson (NG)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
NOTTINGHAM FOREST (Técnico: Steve Cooper)Horvath; Spence, Cook, Worrall e Bong; Garner, Cafu; Zinckernagel, Carvalho e Johnson; Davis
Desfalques: Mohamed Drager (Seleção)
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Cedric, Branco, Holding, Tavares; Xhaka, Lokonga; Saka, Patino, Smith Rowe; Martinelli
Desfalques: Nicolas Pepe, Mohamed Elneny, Thomas Partey e ex-capitão exilado Pierre-Emerick Aubameyang (Seleção)