Nottingham Forest x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

O Arsenal visita o Nottingham Forest, neste domingo, às 14h10, em jogo válido pela terceira fase da Copa da Inglaterra (só de ida), que tem 32 jogos e 64 times. Com 14 títulos, o time londrino é o maior campeão da competição, enquanto o Nottingham tem apenas dois. O confronto vai ter transmissão da ESPN Brasil. FICHA TÉCNICA