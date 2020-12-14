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'Nos vemos em breve, meu amigo', diz Neymar a Messi após sorteio da Liga dos Campeões

Craque do Paris Saint-Germain posta foto com o argentino do Barcelona nas redes sociais e se mostra ansioso por confronto. Equipes se enfrentarão nas oitavas de final da Champions...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 15:27

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 15:27

Crédito: Cristina Quicler / AFP
O sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões reservou o confronto entre Barcelona e PSG. Após Lionel Messi enfrentar Cristiano Ronaldo e a Juventus na fase de grupos, agora é a vez do argentino duelar com o time que eliminou nesta mesma fase em 2017. O jogo, entretanto, marcará o reencontro do camisa 10 (e do time catalão) com Neymar, que atuou por lá entre 2013 e 2017.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesE após o sorteio, o brasileiro foi até as redes sociais para dizer que está ansioso por este jogo. Em postagem no Twitter, o camisa 10 do Paris Saint-Germain postou uma foto com Messi e disse "nos vemos em breve, meu amigo". Recentemente, o brasileiro afirmou em entrevista que deseja jogar novamente com o astro argentino. Após o jogo contra o Manchester United, no último dia 2, Neymar disse que sua vontade era que a dupla fosse reeditada já na próxima temporada.
- O que mais quero é desfrutar com ele outra vez dentro do campo. Pode até colocar no meu lugar, não tem problema. Quero voltar a jogar com ele sim. Temos que fazer no próximo ano - disse.

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