Nos pênaltis, Vasco vence o Goiás e vai à quarta fase da Copa do Brasil

Vasco vence o Goiás e avança na Copa do Brasil Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Foi num jogo animado. Foi com emoção. Na noite desta quarta-feira (26), o Vasco venceu o Goiás, no Estádio da Serrinha, no tempo normal (2 a 1) e nos pênaltis (3 a 2). Cano quase foi vilão, mas Fernando Miguel foi o herói da noite com defesas importantes durante os 90 minutos e com duas penalidades defendidas - as de Rafael Moura e Marcinho. Com o resultado, o Cruz-Maltino embolsa R$ 2 milhões e avança à quarta fase da Copa do Brasil.

O JOGO

Como se tornou rotineiro, o Vasco demorou a se encontrar no jogo. O time parecia bem atento para contra-atacar, mas, aos cinco minutos, Fernando Miguel precisou espalmar uma falta perigosa. Aos 12, a intervenção do goleiro foi necessária em chute de Victor Andrade e, na sequência do lance, numa finalização com menos força de Daniel Bessa.

Mas o Cruz-Maltino, que precisava vencer após perder o primeiro jogo por 1 a 0, chegou no ataque. Aos 24, Talles Magno chutou forte e Tadeu mandou para escanteio. Aos 32, Henrique tentou cruzar, a bola desviou na zaga, foi na trave direita, bateu em Tadeu e entrou. Um lance esquisito para abrir o placar e confirmar o primeiro gol do lateral-esquerdo de 26 anos como profissional. Ele faz parte do time principal do Vasco desde 2013.

O final do primeiro tempo rendeu um lance que parecia do movimentado segundo tempo. Após escanteio aos 43 minutos, a bola bateu em Talles Magno e sobrou para Rafael Vaz. Empate em um a um. E o jogo ficou mesmo franco na segunda etapa. A começar pelo gol de Benítez, aos quatro. O primeiro dele pelo Vasco, num chute de fora da área em que a bola desviou.

Sobraram chances na etapa derradeira: Cano fez Tadeu trabalhar, aos sete. Keko gerou perigo com um cruzamento para Rafael Moura, aos 11. Bola do goleiro. Aos 31, o mesmo Keko tentou de bicicleta e a bola foi por cima do alvo. Na reta final, Guilherme Parede chutou perto do alvo; Cano desperdiçou a chance mais clara do jogo e, no contra-ataque, Rafael Moura mandou a bola muito perto do gol vascaíno.