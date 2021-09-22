Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Nos pênaltis, Tottenham vence o Wolverhampton e avança às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa
Nos pênaltis, Tottenham vence o Wolverhampton e avança às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa

Spurs abrem 2 a 0 no primeiro tempo, mas Wolves deixam tudo igual para forçar a disputa por pênaltis. Goleiro Gollini pega uma cobrança e conta com outros dois erros dos Wolves...
LanceNet

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 17:57

Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP
O Tottenham está classificado para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, os Spurs venceram o Wolverhampton nos pênaltis, por 3 a 2, e garantiram a vaga. No tempo normal, as equipes empataram em 2 a 2 no Molineaux Stadium. Dendoncker e Podence fizeram para os donos da casa, enquanto Ndombélé e Harry Kane marcaram para os visitantes.PRIMEIRO TEMPO AGITADOJogando fora de casa, o Tottenham foi para o ataque no início e abriu 2 a 0. Ndombélé abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo após erro da defesa dos Wolves e Kane ampliou dez minutos depois em assistência de Dele Alli. De cabeça, após escanteio, Dendoncker diminuiu ainda na etapa inicial.
TUDO IGUALNo segundo tempo, o Wolverhampton, com o apoio de seu torcedor, não desistiu. O time de Bruno Lage foi para cima e deixou tudo igual aos 12 minutos. Ndombélé perdeu bola no campo de defesa, Dendoncker entregou para Podence e o camisa 10 bateu na saída do goleiro Gollini para empatar.
PÊNALTISNas cobranças de pênaltis, Rúben Neves desperdiçou cobrança para o Wolverhampton ao isolar a bola, Dendoncker parou em defesa do goleiro Gollini e Coady acertou o travessão. Nos Spurs, apenas Hojberg errou. Hwang e João Moutinho converteram para os donos da casa, enquanto Kane, Reguilón e Bryan Gil fizeram para os londrinos.
SEQUÊNCIA​Wolverhampton e Tottenham voltam a campo no próximo domingo, pelo Campeonato Inglês. Enquanto os Wolves visitam o Southampton, os Spurs vão ao Emirates Stadium para o clássico londrino contra o Arsenal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados