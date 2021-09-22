Nos pênaltis, Tottenham vence o Wolverhampton e avança às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa

O Tottenham está classificado para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, os Spurs venceram o Wolverhampton nos pênaltis, por 3 a 2, e garantiram a vaga. No tempo normal, as equipes empataram em 2 a 2 no Molineaux Stadium. Dendoncker e Podence fizeram para os donos da casa, enquanto Ndombélé e Harry Kane marcaram para os visitantes.PRIMEIRO TEMPO AGITADOJogando fora de casa, o Tottenham foi para o ataque no início e abriu 2 a 0. Ndombélé abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo após erro da defesa dos Wolves e Kane ampliou dez minutos depois em assistência de Dele Alli. De cabeça, após escanteio, Dendoncker diminuiu ainda na etapa inicial.
TUDO IGUALNo segundo tempo, o Wolverhampton, com o apoio de seu torcedor, não desistiu. O time de Bruno Lage foi para cima e deixou tudo igual aos 12 minutos. Ndombélé perdeu bola no campo de defesa, Dendoncker entregou para Podence e o camisa 10 bateu na saída do goleiro Gollini para empatar.
PÊNALTISNas cobranças de pênaltis, Rúben Neves desperdiçou cobrança para o Wolverhampton ao isolar a bola, Dendoncker parou em defesa do goleiro Gollini e Coady acertou o travessão. Nos Spurs, apenas Hojberg errou. Hwang e João Moutinho converteram para os donos da casa, enquanto Kane, Reguilón e Bryan Gil fizeram para os londrinos.
SEQUÊNCIAWolverhampton e Tottenham voltam a campo no próximo domingo, pelo Campeonato Inglês. Enquanto os Wolves visitam o Southampton, os Spurs vão ao Emirates Stadium para o clássico londrino contra o Arsenal.