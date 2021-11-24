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Nos pênaltis, São Paulo perde para o Desportivo Brasil e é eliminado do Paulista sub-20

Após empate por 1 a 1 no tempo normal, Tricolor perdeu para a equipe de Porto Feliz por 5 a 3 nas penalidades. Clube do Morumbi foca agora na final do Campeonato Brasileiro...
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Publicado em 

24 nov 2021 às 18:40

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 18:40

O São Paulo foi eliminado do Paulista sub-20 para o Desportivo Brasil. Após empatar por 1 a 1 no tempo normal, o time comandado por Alex perdeu nas penalidades por 5 a 3. O jogo aconteceu em Cotia na tarde desta quarta-feira (24). No começo da partida, o Desportivo esteve melhor e conseguiu abrir o placar aos 6 minutos de jogo. O Tricolor buscou o empate e teve boas chances com Caio e Juan. No outro lado, o goleiro Felipe fez duas grandes defesas e evitou que o placar fosse maior.
Com as alterações de Alex, o São Paulo voltou melhor e conseguiu o empate aos 13 minutos, com Juan de pênalti. A equipe teve a chance de virar, mas o jogo foi para a disputa de pênaltis. Nas cobranças, os visitantes venceram por 5 a 3 e ficaram com a vaga.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O Tricolor volta a campo no domingo, para disputar o segundo jogo da decisão do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional. A partida contará com a presença da torcida, que poderá assistir ao jogo de forma gratuita.
Crédito: Sub-20doSãoPaulofoieliminadodoPaulistaparaoDesportivoBrasil(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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