Nos pênaltis, São Paulo perde para o Desportivo Brasil e é eliminado do Paulista sub-20

O São Paulo foi eliminado do Paulista sub-20 para o Desportivo Brasil. Após empatar por 1 a 1 no tempo normal, o time comandado por Alex perdeu nas penalidades por 5 a 3. O jogo aconteceu em Cotia na tarde desta quarta-feira (24). No começo da partida, o Desportivo esteve melhor e conseguiu abrir o placar aos 6 minutos de jogo. O Tricolor buscou o empate e teve boas chances com Caio e Juan. No outro lado, o goleiro Felipe fez duas grandes defesas e evitou que o placar fosse maior.

Com as alterações de Alex, o São Paulo voltou melhor e conseguiu o empate aos 13 minutos, com Juan de pênalti. A equipe teve a chance de virar, mas o jogo foi para a disputa de pênaltis. Nas cobranças, os visitantes venceram por 5 a 3 e ficaram com a vaga.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O Tricolor volta a campo no domingo, para disputar o segundo jogo da decisão do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional. A partida contará com a presença da torcida, que poderá assistir ao jogo de forma gratuita.