Nos pênaltis, São Bento garante última vaga na A2; veja as semifinais

O São Bento precisou de oito cobranças de pênaltis na noite desta terça-feira para eliminar o Taubaté-SP e chegar a semifinal do Campeonato Paulista Série A2. Agora, o Azulão Sorocabano irá enfrentar o São Bernardo. Por ter uma melhor campanha, a equipe de do ABC paulista decide em casa. Quem avançar garante o acesso para o grupo de elite do futebol paulista.
No duelo de ida, São Bento e Taubaté haviam empatado sem gols. Na volta, o empate por 1 a 1 persistiu e o jogo foi para às penalidades. Na decisão, Quirino, que havia saído do banco e anotado o gol de empate do Alviazul, desperdiçou a cobrança final.Na outra chave, o São Caetano venceu o Monte Azul e agora irá medir forças com o XV de Piracicaba, que deixou pelo caminho a Portuguesa. O time que vencer também garante vaga na primeira divisão do Campeonato Paulista.
Como teve melhor campanha, o Azulão irá decidir o confronto no Anacleto Campanella. As datas e horários de ambos os confrontos ainda não foram definidos.