Nos pênaltis, Real Betis vence o Valencia e conquista a Copa do Rei

Após o resultado ficar em 1 a 1 no tempo normal, o Real Betis bateu o Valencia nos pênaltis por 5 a 4 e se sagrou campeão da Copa do Rei. Borja Iglesias abriu o placar para o Betis e Hugo Duro empatou. Nas penalidades, Musah desperdiçou para o Valencia e consagrou o título para o adversário.
CAMPEÃO!Em uma final atípica, sem Barcelona ou Real Madrid na disputa, Real Betis e Valencia promoveram uma grande decisão. O jogo foi muito disputado, com muita entrega de ambas as equipes. Nos pênaltis, o Betis garantiu o título por 5 a 4.
BETIS NA FRENTE!O Real Betis entrou mais ligado no jogo e controlou as ações. Assim, abriu o placar cedo. Aos 11 minutos da etapa inicial, Fekir enfiou em profundidade para Bellerín, que cruzou na medida para Borja Iglesias cabecear e marcar o gol.
TUDO IGUAL!O Valencia não ficava com a bola e apostava nos contra-ataques. Aos 30 minutos, Kourouma acertou um belo passe entre os zagueiros, deixou Hugo Duro de cara com o goleiro, que deu uma cavadinha para encobrir o goleiro e empatar o jogo.
ESQUENTOU!Na volta do intervalo, o jogo mudou. Ambas as equipes entraram em campo buscando o ataque e competindo em alto nível. Com as boas atuações das duas defesas, o resultado não foi definido e a partida foi para a prorrogação.