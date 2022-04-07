Nos pênaltis, CRB vence CSA e garante vaga na final do Alagoano

Na noite desta quarta-feira (6), o CRB venceu, por 1 a 0, o CSA. Nos pênaltis, o Galo levou a melhor e garantiu a vaga na final do Alagoano. As equipes se enfrentaram no Rei Pelé, em Maceió.MOVIMENTADO!
A partida começou truncada, com o CSA buscando abrir o placar a todo momento. Aos 21, a equipe teve uma boa chance. Gabriel soltou uma bomba de fora da área, mas a bola apenas acertou a trave. Depois disso, o Azulão tomou a iniciativa e dominou mais o duelo. O jogo ficou truncado, com poucas chances sendo criadas. Aos 41, então, o CRB conseguiu marcar. Anselmo Ramon foi acionado na área, dominou com o peito e emendou um voleio. Marcelo Carné tentou defender, mas não conseguiu evitar o gol do CRB.
SEM CHANCES!
A partida voltou mais movimentada, com o CRB tentando ampliar a vantagem para garantir o triunfo. Aos 15, Raul Prata bateu, mas a zaga afastou. Na sobra, Romão levantou novamente novamente na área do CSA, e Gum meteu a cabeça, mas a bola passou à direita. O CSA respondeu. Aos 26, Lucas Barcelos cruzou do bico da grande área. Filipe Augusto fechou por trás da defesa do CRB, cabeceou para o chão. A bola passou muito perto. O Galo respondeu aos 34, com Gustavo Apis tentou. A última chance foi com Osvaldo, que mandou na trave.
PÊNALTIS!
Autor do gol, Anselmo Ramon abriu o placar nas penalidades. Cedric, do CSA, converteu. Reginaldo e Marcinho também concertaram para o Galo. Lucas Barcelos parou na defesa e perdeu a chance. Bruno Mota marcou para o CSA. Enquanto isso, Diogo Silva marcou. No final, Osvaldo parou na defesa de Diogo Silva.FICHA TÉCNICACSA X CRB
Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)Data: 06/04/2022 - 20h (de Brasília)Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo (Fifa-RJ) e Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO)VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)Cartões amarelos: Wellington Nascimento (CSA); Guilherme Romão e Yago (CRB)Cartões vermelhos: -
GOLS:
CSA (Técnico: Mozart)
Marcelo Carné; Igor, Wellington Nascimenton, Werley e Ernandes; Geovane, Gabriel e Yann Rolim; Rodrigo Rodrigues, Lucas Barcelos e Osvaldo.
CRB (Técnico: Marcelo Cabo)
Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilvan e Guilherme Romão; Claudinei, Yago e Rafael Longuine; Richard, Anselmo Ramon e Vico (Marcinho, aos 0’/2°T).