Nos pênaltis, Ceará é derrotado pelo Iguatu e é eliminado do Campeonato Estadual

Medindo forças na noite deste sábado, Iguatu e Ceará entraram em campo pela segunda partida válida pelas quartas de final, do Campeonato Cearense, no estádio Morenão. Com o Vozão saindo na frente na ida vencendo por 2 a 1, o Azulão levou a melhor na segunda partida com o placar de 1 a 0, levando a decisão para as penalidade. Nas cobranças, a equipe da casa derrotando o rival por 4 a 3.
Com o resultado, o Iguatu agora terá pela frente o Caucaia, em uma das semifinais da competição.
Com a vitória no primeiro confronto, o Ceará não quis saber da vantagem e foi para cima nos primeiros minutos. Até os 10 jogados, Vina, que foi muito acionado no começo, dava trabalho ao goleiro Léo que mostrava serviço tentando evitar as investidas rivais.
Na sequência, o Vozão continuava ditando o ritmo em campo. Até os 30, insistia trocando passes, mas sem conseguir balançar as redes, dando a deixa para o Iguatu, aos poucos, tentar equilibrar as ações com Romário, mas a tentativa no arremate do atleta acabou indo para fora.
VISITANTES TENTAM, MAS ESBARRAVAM NA MARCAÇÃO
Apesar de arriscar-se indo aos seu campo de ataque, o Azulão ainda tentou surpreende mais uma vez, desta vez com Ray, mas o goleiro João Ricardo mostrava-se atento.
Na reta final da etapa, a equipe visitante melhorou e foi para cima. Porém, até os acréscimos, mesmo apostando em Mendoza e Zé Roberto, mas a bola teimava em não querer entrar no gol rival.
SEM MUDANÇAS, JOGO PERMANECIA IGUAL
Sem trocas de ambos os lados, a expectativa era de mudança pelo menos no placar. Entretanto, com o tempo passando, até os 20 minutos, os treinadores pareciam não gostar do que viam, e então resolver recuar para seus respectivos suplentes.
IGUATU MARCA E LEVA A PARTIDA PARA AS PENALIDADES
Aos 35, o time da casa colocou fogo no jogo. Abrindo a contagem com Otacílio Marcos, o confronto estava empatado no agregado, já que no jogo de ida o Vozão levou a melhor por 2 a 1.
Na reta final de jogo, o técnico Tiago Nunes ainda resolveu apostar suas última fichas. Colocando Kelvyn e Gabriel Lacerda, de nada adiantou com a decisão indo para as penalidades. Nas cobranças, o Iguatu derrotou o time visitante por 4 a 3, garantindo assim sua classificação.FICHA TÉCNICAIGUATU 1(4)x(3)0 CEARÁ
Data e horário: 26/02/2022, às 17h30 (de Brasília)Local: Estádio Morenão, em Iguatu (CE)Árbitro: Renato PinheiroAssistentes: Cleberson do Nascimento Leite e Marco Aurélio Lima Filho
Cartões Amarelos: Mendoza, 27'/1ºT; Romário, 12'/2ºT; Richardson, 20'/2ºT; Otacílio Marcos, 36'/2ºT; Elivelton, 38'/2ºT
Gols: Otacílio Marcos, 35'/2ºT (1-0)
IGUATU: Léo; Ray, Uesles, Marcondi e Elivelton; Dodó, Bruno Menezes e Patuta; Romário (Otacílio Marcos, aos 15'/2ºT), Bruno Ocara e Davi.(Técnico: Washington Luiz)
CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba (Victor Jacaré, aos 31'/2ºT), Luiz Otávio (Gabriel Lacerda, aos 49'/2ºT), Messias e Victor Luís; Richardson (Kelvyn, aos 48'/2ºT), Marlon e Vina; Mendoza, Michel Macedo, Zé Roberto (Cléber, aos 16'/2ºT).(Técnico: Tiago Nunes)