Nos pênaltis, Atlético-MG vence o Athletico-PR e conquista o título do Brasileiro Sub-20

Crédito: Foi a primeira conquista do Brasileiro Sub-20 da equipe mineira-(Fábio Pinel/Atlético-MG

O Atlético-MG se sagrou Campeão Brasileiro Sub-20 ao vencer o Athletico-PR por 5 a 4, nos pênaltis, depois de perder por 1 a 0 no tempo normal. A finalíssima da competição foi disputada na noite deste domingo ,24 de janeiro, no CAT do Caju, em Curitiba.

Na disputa de pênaltis, converteram para o Atlético: Pedro Henrique, Micael, Vinícius Nogueira, Luis Eduardo e Guilherme Santos. O goleiro Gabriel Delfim defendeu a terceira cobrança dos paranaenses, feita por Edu.

O Galinho venceu o primeiro jogo da decisão por 2 a 1, no domingo passado (17), no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Os gols foram de Júlio César e Iago Campos. O atacante Guilherme Santos foi o artilheiro do torneio, com 13 gols.

O Alvinegro foi o melhor time da primeira fase da competição, se classificando em primeiro lugar geral para as quartas de final, etapa em que eliminou o Palmeiras. Em seguida, passou pelo Corinthians na semifinal.

O Atlético-MG enfrentará o Vasco (Campeão da Copa do Brasil Sub-20) na decisão da Supercopa do Brasil Sub-20. O vencedor irá representar o Brasil na Libertadores Sub-20.

CONFIRA COMO ESTÁ A LUTA PELO TÍTULO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATHLETICO-PR 1 (4) x (5) 0 ATLÉTICO-MGCompetição: Campeonato Brasileiro Sub-20Etapa: Final (jogo de volta)Data-Local: 24/01/2021-CT do CajuCidade: Curitiba (PR)Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (AB PR)Árbitro Assistente 1: Weber Felipe Silva (AB PR)Árbitro Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas (BAS PR)Cartões amarelos: Micael, Giovani, Iago (Atlético-MG); Ramon, João Pedro, Raimar, Iago, Edu (Athletico-PR)Cartões vermelhos: -Gol: Rômulo Cardoso, aos 40' - 2ºT-(1-0) Gols na disputa de pênaltis: Pedro Henrique, Micael, Vinícius Nogueira, Luis Eduardo e Guilherme Santos (Atlético-MG); Rômulo Cardoso, Iago, Kawan e Luan Patrick.(Athletico-PR)

Athletico-PR ( Técnico: Rafael Guanaes)​Leonardo Linck; Luca Caio (Iago), Edu, Luan Patrick, Raimar (João Victor), Kawan, Ramon (Dudu), João Pedro (Rômulo Cardoso), Jajá, Julimar e Vinícius Mingotti (Paulo Victor). Atlético-MG (Marcos Valadares)​Gabriel Delfim; Talison, Hiago Ribeiro, Micael, Kevin (Vinícius Nogueira), Iago, Wesley (Luis Eduardo), Giovani (Pedro Henrique), Júlio César (Rubens), Echaporã (Gabriel Santos) e Guilherme Santos. Confira a campanha do CAMPEÃO:​Primeira fase 1ª rodada – 23/09 - Botafogo 3 x 3 Atlético-MG – CEFAT2ª rodada – 27/09 - Atlético-MG 1 x 1 Corinthians – SESC Venda Nova3ª rodada – 01/10 - Vasco 1 x 1 Atlético-MG – Nivaldo Pereira4ª rodada – 04/10 - Atlético-MG 1 x 1 Ceará – SESC Venda Nova5ª rodada – 10/10 - Sport 0 x 1 Atlético-MG – Arena Pernambuco6ª rodada – 15/10 - Atlético-MG 4 x 1 Grêmio – SESC Venda Nova7ª rodada – 18/10 - Athletico-PR 2 x 0 Atlético-MG – CT do Caju8ª rodada – 25/10 - Atlético-MG 2 x 0 Chapecoense – SESC Venda Nova9ª rodada – 3110 – América-MG 0 x 1 Atlético-MG – SESC Venda Nova10ª rodada – 04/11 - Atlético-MG 5 x 1 Vitória – SESC Venda Nova11ª rodada – 08/11 - Palmeiras 1 x 4 Atlético-MG – Allianz Parque12ª rodada – 16/11 - Atlético-MG 1 x 0 Santos - SESC Venda Nova13ª rodada – 21/11 – Bahia 1 x 0 Atlético-MG - Centro Esportivo Praia do Forte14ª rodada – 26/11 - Atlético-MG 2 x 1 Flamengo - SESC Venda Nova15ª rodada – 30/11 - Atlético-MG 4 x 3 Goiás - SESC Venda Nova16ª rodada – 03/12 - Internacional 1 x 2 Atlético-MG - Morada dos Quero-Queros17ª rodada – 07/12 - Atlético-MG 1 x 1 Fluminense - SESC Venda Nova18ª rodada – 13/12 - São Paulo 2 x 0 Atlético-MG - CT de Cotia19ª rodada – 20/12 - Atlético-MG 3 x 0 Cruzeiro - SESC Venda Nova Quartas de final​29/122020 - Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG - Allianz Parque03/01/2021 - Atlético-MG 1 x 0 Palmeiras - SESC Venda Nova

Semifinal​07/01/2021 - Corinthians 1 x 1 Atlético-MG - Parque São Jorge11/01/2021 - Atlético-MG 1 (5) x (4) 1 - SESC Venda Nova